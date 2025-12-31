Sinner e Alcaraz infiammano Seul: prezzi shock per l’esibizione prima degli Australian Open

Attesa e curiosità c’è in vista del prossimo incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I grandi rivali del tennis mondiale contemporaneo si sono lasciati a Torino, nell’atto conclusivo delle ATP Finals, dove l’altoatesino si è imposto in due set (7-6 (4) 7-5) e ha chiuso in maniera trionfale il proprio cammino nel Master di fine anno, non avendo mai perso un parziale.

I due hanno scelto di non partecipare ad alcun torneo ufficiale di preparazione in vista degli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Per sondare la loro condizione, dunque, è prevista una partita di esibizione alla Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud il 10 gennaio. Un evento pensato per unire spettacolo e competizione, offrendo ai due tennisti l’occasione di misurarsi nuovamente. Una sfida capace di catalizzare l’attenzione di milioni di tifosi in tutto il mondo, come dimostra l’enorme interesse suscitato in un Paese che non ospita tornei del circuito maggiore.

A rendere ancora più evidente la portata dell’evento è soprattutto il costo dei biglietti, decisamente fuori scala. Il tagliando più esclusivo, l'”On-Court Experience”, raggiunge la cifra di 3.500.000 won coreani, pari a circa 2.060 euro: un prezzo che supera quello di molte finali Slam. Ma anche le altre categorie non sono certo così accessibili: persino i posti a visibilità ridotta, già andati esauriti, costano 165.000 won (circa 97 euro), una cifra elevata per un’esibizione.

Di seguito l’elenco completo dei prezzi, che conferma quanto l’evento sia pensato per un pubblico disposto a spendere cifre molto alte pur di assistere dal vivo alla sfida tra i due numeri uno del tennis mondiale:

On-Court Experience: 3.500.000 won coreani (2.060 €)

Royal Box: 1.730.000 won coreani (1.017 €)

Loge: 1.520.000 won coreani (894 €)

Courtside: 1.520.000 won coreani (894 €)

Premium-A: 1.250.000 won coreani (735 €)

Premium-B: 1.080.000 won coreani (635 €)

Standard-A: 880.000 won coreani (518 €)

Standard-B: 660.000 won coreani (388 €)

Standard-C: 275.000 won coreani (162 €)

Posti a visibilità ridotta: 165.000 won coreani (97 €)

Numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il peso mediatico e commerciale della rivalità tra Alcaraz e Sinner, ormai in grado di trasformare anche un’esibizione in un evento di lusso.