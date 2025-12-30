Jannik Sinner riparte da Montecarlo: allenamenti, sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025

Jannik Sinner ha concluso il periodo di svago trascorso sulle nevi di Sesto Pusteria, celebrando il Natale con i propri cari. Il numero 2 del mondo ha ripreso i suoi allenamenti a Montecarlo per continuare la preparazione in vista della ripresa delle competizioni. Il primo obiettivo della stagione saranno gli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026.

Sinner si allenerà sui campi del Country Club del Principato fino al 6 gennaio, proseguendo quanto già realizzato nelle tre settimane trascorse a Dubai. Lavoro intenso sul servizio e sulle variazioni di gioco, come slice e palle corte, per rendere il suo tennis sempre più imprevedibile. Il miglioramento costante è un tratto distintivo della mentalità dell’altoatesino.

I training mirano a rendere automatiche certe dinamiche di gioco che si riveleranno utili nel circuito, specialmente quando si troverà a competere contro Carlos Alcaraz. Il 10 gennaio, a Seul (Corea del Sud), l’azzurro affronterà in un incontro di esibizione il tennista iberico (n.1 del mondo). Questo evento si propone di promuovere il tennis nel Paese asiatico e nello stesso tempo sarà utile ai due campioni per raccogliere informazioni sul livello di gioco del rivale.

Si tratta di una sorta di anticipazione in vista di quanto avverrà a Melbourne. Nella capitale dello Stato di Victoria, Jannik parteciperà ad altre due manifestazioni/esibizioni: il Million Dollar 1 Point Slam (14 gennaio) e, durante l’Opening Week degli Australian Open, la sfida del 16 gennaio contro il canadese Felix Auger-Aliassime. L’obiettivo del pusterese sarà quello di conquistare per la terza volta consecutiva il Major nella terra dei canguri, un’impresa riuscita nella storia solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic.