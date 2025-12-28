Sinner-Alcaraz, il duello di fine anno: c’è nuovo premio in ballo. Con un pericoloso “intruso”…

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si troveranno uno di fronte all’altro il prossimo 10 gennaio, quando si daranno battaglia in un evento di esibizione in quel di Seoul. Il confronto di esibizione previsto nella capitale della Corea del Sud, a cui potrebbe fare seguito uno scambio nel Million Dollar One Point Slam del 14 gennaio. potrebbe rappresentare un antipasto della possibile finale degli Australian Open, prevista sul cemento di Melbourne domenica 1° febbraio.

Il sorpasso da parte dello spagnolo in vetta alla classifica dei premi monetari di stagione e l’incoronazione dell’altoatesino a Campione del Mondo da parte dell’ITF hanno indubbiamente alimentato il duello tra i due mattatori della scena internazionale nel corso dell’ultimo mese. Il testa a testa senza scendere in campo prosegue negli ultimi giorni di questo anno solare: il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP sono infatti candidati per il riconoscimento per il Servizio Perfetto dell’anno, sempre sotto l’egida dell’ATP.

Nello specifico lo spagnolo è candidato per i tre ace consecutivi messi a segno nella semifinale contro il tedesco Alexander Zverev del Masters 1000 di Cincinnati. L’italiano è invece tra i nominati per avere annullato 14 palle break sulle 15 concesse durante le ATP Finals. C’è un terzo incomodo lo statunitense Taylor Fritz, che non ha perso il servizio per ben 43 game nel torneo ATP 250 di Stoccarda. I fan potranno votare il loro preferito.