Simone Cerasuolo: “Volevo provare una gara diversa. Stamattina il personale, c’è qualcosa da migliorare”

Simone Cerasuolo si è qualificato alla finale dei 100 rana agli Europei di nuoto in vasca corta e domani tornerà nelle acque di Lublino (Polonia) per andare a caccia di una medaglia. L’azzurro ha concluso la propria semifinale al secondo posto con il crono di 56.32, attardato di un solo centesimo dal turco Huseyin Emre Sakci, che lo ha sorpreso nel finale dopo un passaggio un po’ più forte del previsto e che è stato pagato nella parte conclusiva della gara.

Il Campione del Mondo dei 50 rana in vasca lunga ha superato il turno con il terzo tempo complessivo, visto che l’olandese Caspar Corbeau si è distinto nella seconda semifinale, stampando un brillante 55.77 e lanciando un chiaro messaggio all’intera concorrenza. In finale ci sarà anche Nicolò Martinenghi, Campione Olimpico dei 100 rana a Parigi 2024 che è stato promosso con il sesto riscontro della sessione (56.72) e che proverà a salire di colpi.

Simone Cerasuolo ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Volevo provare una gara diversa rispetto a stamattina, l’ingresso in finale era quasi scontato. Volevo capire qualcosina da mettere domani in gara, sono contento che ci sarà anche Nicolò. Le finali sono sempre le gare più belle, domani darò del mio meglio. Stamattina il personale, ora un decimo sopra con qualcosa da migliorare“.