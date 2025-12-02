Nuoto, Silvia Di Pietro approda in finale nei 50 farfalla agli Europei in vasca corta. Curtis eliminata

Silvia Di Pietro in e Sara Curtis out nella finale dei 50 farfalla degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, le due azzurre sono state impegnate nelle semifinali che mettevano in palio un posto per l’atto conclusivo. Le migliori otto dell’overall si sono potute fregiare del risultato.

A centrare l’obiettivo è stata l’esperta nuotatrice romana. Di Pietro ha stampato un buon crono da 25″10, non essendo perfetta nella sua azione in acqua e quindi potendo pensare di avere dei margini di miglioramento in ottica finale.

Sesto tempo per l’azzurra, nella graduatoria in cui la francese Beryl Gastaldello ha fatto la voce grossa in 25″00 davanti alla giovane danese Martine Damborg (25″06, nuovo record europeo juniores) e alla coppia formata dalla tedesca Angelina Kohler e dalla belga Roos Vanottedijk (25″06). Silvia cercherà di avvicinare e, perché no, scendere al sotto del limite nazionale che le appartiene di 25″03, nuotato a Kazan (Russia) nel 2021.

Niente da fare per Curtis che, in una specialità non sua, ha commesso un po’ di errori nei particolari (partenza e virata), andando a vanificare una prestazione che avrebbe potuto essere migliore del 25″58 della semifinale, peggiore del 25″39 delle batterie. Dodicesima la piemontese che cercherà di rifarsi nelle gare più adatte alle sue caratteristiche.