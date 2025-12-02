Nuoto, rimonta d’argento di Quadarella! Gose vince stampando il nuovo record europeo

Si è da poco conclusa la prima finale della serata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, il primo titolo continentale è stato conquistato dalla tedesca Isabel Gose, che si è imposta nell’ultimo atto dei 400 stile libero donne. Crono di 3’54″33 per la teutonica, che sigla con una prestazione straordinaria il nuovo record europeo.

La tedesca, campionessa mondiale a Doha nei 400, aveva già reso noto le sue intenzioni in mattinata, chiudendo con il miglior tempo delle batterie. Dietro di lei arriva, però, la prima medaglia italiana degli Europei. La campionessa in carica Simona Quadarella ha messo nelle vasche finale tutta la sua potenza, conquistando l’argento e stampando il crono di 3’56″70, nuovo primato italiano.

Completa il podio Freya Colbert, beffata solo negli ultimi metri dall’incredibile rimonta dell’azzurra. Crono di 3’56″71 per la britannica, che deve accontentarsi del bronzo continentale. Chiude in settima posizione Anna Chiara Mascolo (4’04″13), che può comunque ritenersi soddisfatta del risultato ottenuto.