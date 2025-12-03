Serena Williams spegne i rumors e annuncia: “Non sto tornando a giocare”

Arriva un importante aggiornamento relativo alle indiscrezioni delle ultime ore che parlavano di un possibile ritorno in campo a tempo pieno di Serena Williams. La leggenda del tennis americano e mondiale ha infatti spento sul nascere le voci legate ad un ipotetico rientro nel circuito WTA, spiegando con un post su X che non è intenzionata a tornare.

“Oh mio Dio, NON sto tornando. Questo incendio è assurdo“, il commento della 44enne statunitense. Tutto era nato nella giornata di ieri, quando il portavoce dell’ITIA Adrian Basset aveva dichiarato a The Athletic che la sorella minore di Venus aveva chiesto di essere reinserita nel Testing pool: “Non so se questo significhi che sta tornando, o se si stia solo lasciando aperta l’opzione. Posso solo dire che è di nuovo nel pool e quindi soggetta ai controlli di reperibilità“.

Gli atleti inseriti in questo elenco possono essere testati a sorpresa nell’ambito del TADP, Tennis Anti-Doping Programme, e per questo motivo devono essere reperibili tutti i giorni, comunicando i propri spostamenti e la posizione in una determinata finestra oraria quotidiana.

La nordamericana non ha mai annunciato ufficialmente l’addio all’attività agonistica (il suo ultimo match risale allo US Open 2022, poi nel 2023 ha festeggiato la nascita della seconda figlia) ma al momento risulta ancora nell’elenco degli atleti ritirati, e non potrà prendere parte a tornei ufficiali senza prima rendersi disponibile per sei mesi a controlli a sorpresa. Vedremo se questa mossa sarà semplicemente il preludio magari ad una wild card estemporanea per il torneo di doppio misto o doppio femminile a Flushing Meadows, ma in ogni caso lo scopriremo nei prossimi mesi.