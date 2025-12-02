Clamoroso dall’America: Serena Williams starebbe pensando di tornare a giocare

Serena Williams è stata reinserita nell’International Registered Testing Pool, l’elenco dei tennisti che possono essere sottoposti a controlli da parte dell’ITIA, International Tennis Integrity Agency: questa potrebbe essere la mossa che fa da preludio ad un ritorno in campo della statunitense.

Gli atleti inseriti in questo elenco, infatti, possono essere testati a sorpresa nell’ambito del TADP, Tennis Anti-Doping Programme, e per questo motivo devono essere reperibili tutti i giorni, comunicando i propri spostamenti e la posizione in una determinata finestra oraria quotidiana.

La nordamericana non ha mai annunciato ufficialmente l’addio all’attività agonistica, ma al momento risulta ancora nell’elenco degli atleti ritirati, e non potrà prendere parte a tornei ufficiali senza prima rendersi disponibile per sei mesi a controlli a sorpresa.

L’inserimento di Serena Williams nell’International Registered Testing Pool è stato annunciato a The Athletic dal portavoce dell’ITIA, Adrian Bassett, il quale però ha tenuto a precisare: “Non so se questo significhi che sta tornando, o se si stia solo lasciando aperta l’opzione. Posso solo dire che è di nuovo nell’elenco, e quindi soggetta ai controlli di reperibilità“.