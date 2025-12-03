Sci freestyle, i convocati dell’Italia per il big air di Pechino: Miro Tabanelli punta in alto

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle rimane in Cina per il secondo atto di un back-to-back cominciato lo scorso weekend a Secret Garden e che si concluderà nei prossimi giorni a Pechino. Nello specifico la capitale cinese ospiterà un evento a base di big air (il secondo della stagione per questa specialità) da giovedì 4 a sabato 6 dicembre valevole come terza tappa del circuito maggiore di park&pipe.

Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il referente di settore Valentino Mori, ha confermato la convocazione del quartetto già impegnato nel big air di Secret Garden selezionando quindi per la gara di Beijing i seguenti atleti: Maria Gasslitter in campo femminile; Renè Monteleone, Leonardo Donaggio e Miro Tabanelli al maschile.

In assenza di Flora Tabanelli, campionessa mondiale in carica di big air e detentrice della Sfera di Cristallo che sta provando a recuperare in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 da un brutto infortunio al ginocchio, l’Italia si affida principalmente a suo fratello Miro per cercare di entrare almeno in finale e poi giocarsi qualcosa di importante a Pechino in un contesto che lo aveva visto salire sul podio nel dicembre 2024.