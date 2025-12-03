Sci alpino, Federica Brignone sulle nevi di Courmayeur nella sua fase di recupero: dicembre decisivo per i Giochi di Milano Cortina?

A sei giorni dal primo contatto con la neve a Cervinia, Federica Brignone ha affrontato posto un altro mattoncino sulla sua fase di recupero dopo il bruttissimo incidente dell’aprile scorso. La frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro sono le conseguenze di quel bruttissimo incidente.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un obiettivo, ma non un’ossessione. L’ha dichiarato più volte la campionessa valdostana, come ai microfoni di Sky Sport: “Sono finalmente in piena preparazione atletica. Ho provato a rimettere gli sci per vedere come reagiva il ginocchio facendo un giro turistico e le sensazioni sono state buone. Quest’anno vivo alla giornata. Ci sono le montagne innevate ma io non sono pronta per vivere l’inverno, è tutto strano. Non riesco a fare programmi e a vedere al di là di una settimana. Quante possibilità ci sono di vedermi ai Giochi? Non ne ho la più pallida idea“, le sue parole.

E così ieri è stata la volta di un nuovo giorno in pista a Courmayeur, per fare il punto della situazione e dare un seguito al lavoro incrociato tra palestra e pista. Si può ritenere che questo possa essere un mese decisivo per il rientro nell’ottica della rassegna a Cinque Cerchi. Il tempo non è molto e Federica darà tutto quello che ha, partendo però da un principio.

“Io voglio tornare a gareggiare ai miei livelli, non tanto per farlo. L’appuntamento olimpico è qualcosa a cui penso, ma la mia priorità è andar forte come prima dell’incidente“, aveva dichiarato dopo aver ricevuto il premio dello “Skieur d’Or AIJS” 2025. In sostanza, se le sensazioni sugli sci saranno quelle di essere all’altezza delle proprie aspettative, il cammino di Brignone prevederà le Olimpiadi Invernali in Italia, altrimenti si faranno delle valutazioni diverse.