A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara
Dopo il secondo posto dell’accoppiata formata da Elia Barp e Federico Pellegrino, lo sci di fondo italiano spera in qualche altra buona notizia dalla sprint individuale a tecnica libera di oggi in quel di Davos. La Svizzera, peraltro, a Pellegrino è cara per tanti successi del passato.
Non per caso, peraltro, questo è il luogo in cui prese forma una delle sue imprese più clamorose: nel 2022, con l’incertezza circa il prossimo parto della compagna Greta Laurent, partì nella notte per Davos, arrivò, e nel giro di nemmeno mezza giornata riuscì a fare l’impossibile, vale a dire battere anche Klaebo. Per Chicco c’è una buona compagnia, nel senso che altri cinque italiani sono al via, come pure quattro azzurre nel femminile.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà quest’oggi a Davos. Sarà possibile seguire le fasi finali in diretta tv su RaiSport (dalle 16:30). Diretta streaming su Eurosport 1 (dalle 17:30), Discovery+, DAZN e RaiPlay (finali). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO DAVOS 2025 OGGI
Sabato 13 dicembre
Ore 13:45 Qualificazione sprint TL
Ore 16:15 Finali sprint TL – Diretta tv su RaiSport (dalle 16:30)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DAVOS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (finali sprint TL, dalle 16:30)
Diretta streaming: Eurosport 1 (dalle 17:30), Discovery+, DAZN, RaiPlay (finali)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST
DONNE
UOMINI
