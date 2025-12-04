Sci alpino, infortunio per Corinne Suter: possibile recupero per le Olimpiadi

Continua ad essere maledetta questa stagione per lo sci alpino, soprattutto al femminile. Una lunga serie di infortuni, ai quali si è aggiunto quello della svizzera Corinne Suter, che è caduta durante un allenamento a St.Moritz e dovrà rimanere ferma per almeno un mese, sperando di poter recuperare per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Una brutta caduta quella di Suter, che ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio sinistro, una contusione al ginocchio sinistro e una frattura non scomposta alla parte posteriore del piede destro. Nessuna di queste lesioni dovrà portare ad un’operazione chirurgica e questo tiene sicuramente in vita la speranza olimpica della campionessa di discesa di Pechino 2022.

Suter aveva subito un grave infortunio nel gennaio 2024, quando si era procurata a Cortina la lesione del crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Nella scorsa stagione l’elvetica era poi rientrata, non riuscendo mai a vincere, ma salendo comunque due volte sul podio (terzo posto) proprio a Cortina in superG e poi in discesa a Garmisch.

Il rischio per la Svizzera è quello di perdere un’altra carta importante da medaglia in vista delle Olimpiadi. Infatti la squadra elvetica è stata colpita dal grave infortunio di Lara Gut-Behrami, che ha già messo la parola fine alla sua stagione dopo la rottura del crociato per via di una caduta in allenamento a Copper Mountain.