Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: otto azzurri nello Utah

Lo sci alpinismo si prepara a vivere la stagione della storica prima volta alle Olimpiadi Invernali: la Coppa del Mondo 2025-2026 inizierà nel fine settimana negli Stati Uniti, con la prima tappa che si svolgerà a Solitude, nello Utah.

Tutte le tre specialità olimpiche saranno protagoniste, infatti, nell’esordio stagionale negli USA: il programma verrà aperto sabato 6 dicembre dalla staffetta mista, mentre domenica 7 dicembre sarà la volta della sprint, prevista sia per gli uomini che per le donne.

Il direttore tecnico dell’Italia, Fabio Meraldi, ha convocato per le gare statunitensi otto azzurri, ovvero Alba De Silvestro, Katia Mascherona, Giulia Murada, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Giovanni Rossi, Luca Tomasoni e Rocco Baldini.