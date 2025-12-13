Salto con gli sciSport Invernali
Salto con gli sci, Nika Prevc vince il duello con Maruyama in gara-2 a Klingenthal. Sieff si conferma
Meno di 24 ore dopo la “sconfitta” per un solo punto in gara-1, Nika Prevc si prende la rivincita battendo Nozomi Maruyama nella seconda e ultima competizione individuale prevista questo weekend sul trampolino grande HS140 di Klingenthal (Germania) in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile.
La giovane slovena conquista così il terzo successo della stagione ed il 25° complessivo della carriera nel circuito maggiore (staccato di un’unità il fratello Peter), rilanciando la sua candidatura per provare ad agguantare la terza Sfera di Cristallo consecutiva. Nika ha vinto gara-2 realizzando il miglior punteggio in entrambe le serie, anche se alla fine la giapponese Maruyama ha chiuso con un distacco di quattro punti dimostrando un livello a sua volta straordinario.
Il pettorale giallo resta comunque saldamente sulle spalle della nipponica, che mantiene un vantaggio di 134 punti sulla temibile rivale slovena. Dietro alle due attuali dominatrici della Coppa del Mondo si è inserita in terza piazza la norvegese Anna Odine Stroem con un gap di 21.7 punti dalla vetta, precedendo in classifica le padrone di casa tedesche Selina Freitag e Agnes Reisch.
Risultato in fotocopia rispetto a gara-1 per la miglior italiana Annika Sieff, 19ma superando un paio di atlete con il salto conclusivo. Per quanto riguarda le altre azzurre, Martina Zanitzer ha mancato l’accesso alla seconda serie restando fuori dalla zona punti in 36ma posizione mentre Jessica Malsiner è uscita di scena nella qualificazione mattutina al 43° posto.