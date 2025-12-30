Salto con gli sci, Maruyama e Prev svettano in qualificazione a Garmisch. Avanza Sieff

Nozomi Maruyama e Nika Prevc continuano a darsi battaglia e occupano le prime due posizioni anche nella qualificazione di Garmisch-Partenkirchen, sede del sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Il Large Hill HS142 bavarese ospiterà domani la prima tappa del Two Nights Tour, una versione ridotta della Tournée dei 4 Trampolini riservata al settore femminile.

Maruyama, leader della classifica generale del circuito maggiore, ha realizzato il miglior punteggio in qualificazione sul Neuen Große Olympiaschanze battendo Prevc per soli 7 decimi nell’antipasto di quella che potrebbe essere la lotta per la vittoria nella gara di domani. Alle spalle della giapponese e della slovena si è inserita al terzo posto l’austriaca Lisa Eder con un distacco di 4.8 punti dalla vetta.

Il Two Nights Tour utilizza il KO System, ma a differenza della Tournée maschile vengono ammesse alla gara solamente 30 atlete (con 15 scontri diretti e 20 partecipanti alla seconda serie). L’unica italiana ad aver superato il taglio è Annika Sieff, che si è attestata al 23° posto e troverà dunque la norvegese Eirin Maria Kvandal (ottava) nell’head to head della prima serie. Eliminata Martina Zanitzer, 43ma.