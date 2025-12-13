Rugby, Serie A Elite: il Valorugby vince il big match contro le Fiamme Oro. Rovigo espugna Colorno

Si sono disputati oggi i due anticipi della sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scesi Colorno e Rovigo da un lato, e Valorugby Emilia e Fiamme Oro dall’altro. Due sfide molto importanti già in chiave playoff, in particolare la sfida di Reggio Emilia tra due squadra appaiate al quarto posto. Ecco come è andata.

A Colorno i Bersaglieri confermano il loro eccellente momento di forma e conquistano un successo pesante in chiave classifica, superando l’HBS 24-10 e portandosi in vetta alla Serie A Elite maschile. Rovigo parte in salita con il piazzato iniziale di Ceballos, ma prende rapidamente il controllo del match già nel primo tempo grazie alle mete di Frangini, Bruno ed Elettri, due delle quali trasformate da Thomson, che valgono il 19-3 all’intervallo. Nella ripresa Colorno prova a rientrare in partita con la meta di Koffi, ma i rossoblù gestiscono con ordine e chiudono definitivamente i conti ancora con Bruno, sigillando la quinta vittoria stagionale e il punto di bonus offensivo.

Al Mirabello, invece, è una prova di forza del Valorugby Emilia, che travolge le Fiamme Oro 45-22 e balza al secondo posto in classifica. I reggiani indirizzano la gara già nel primo tempo, andando al riposo sul 28-12 grazie a quattro mete e alla precisione dalla piazzola di Schalk Hugo. Nella seconda frazione il copione non cambia: Valorugby continua a colpire con continuità, allungando nel punteggio e chiudendo con sei mete complessive, tutte trasformate dall’apertura sudafricana. Le Fiamme Oro lottano e trovano due segnature nella ripresa, ma non riescono a contenere l’intensità e la qualità offensiva dei padroni di casa, che escono dal campo a punteggio pieno.

Serie A Elite Maschile – VI giornata

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo 10-24

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 45-22

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons

Rugby Vicenza 2025 v Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby v Biella RC

Serie A Elite Maschile – Classifica

Femi-CZ Rovigo 25; Valorugby Emilia 24; Rugby Viadana 1970 e Petrarca Rugby punti 21; Fiamme Oro Rugby 19; Mogliano Veneto Rugby 12; Rangers Rugby Vicenza e Biella RC 6; HBS Colorno e Sitav Lyons 5