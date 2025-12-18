Roland Fischnaller vince a 45 anni: “Mia moglie ha organizzato tutte le terapie, forse l’ultima volta a Carezza”

Roland Fischnaller ha vinto il PGS di Carezza, evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard. L’eterno fuoriclasse altoatesino si è imposto in maniera brillante nel gigante parallelo andato in scena nella località in provincia di Bolzano, salendo sul gradino più alto di un podio tutto italiano, visto che alle sue spalle si sono piazzati Aaron March e Mirko Felicetti. Si tratta del quinto successo stagionale per il movimento tricolore, ma il primo per il 45enne, alla sua 23ma gioia in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

Il Campione del Mondo ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Una grande vittoria, una grande finale con March. Un successo che vale tantissimo, ho vinto nel 2014 e tornare a vincere dopo l’infortunio di fine novembre significa tantissimo. “Devo ringraziare mia moglie che ha organizzato tutte le terapie per rimettermi in sesto. Con Aaron abbiamo fatto tante finali assieme in questi anni e questa potrebbe essere per me l’ultima a Carezza!“.

Tanta gioia anche da parte di Aaron March: “Sono super soddisfatto per questa gara, non erano condizioni facili: a Carezza non ero mai riuscito a salire sul podio e questo secondo posto vale davvero tanto”. Mirko Felicetti fa eco ai compagni di squadra: “Un’altra grande giornata per l’Italia: sono fiero di essere in questa squadra, siamo davvero forti. Ora proviamo a dettare legge anche a Davos”.

Il Direttore Tecnico Cesare Pisoni ha tracciato un bilancio: “Una tripletta in casa, a Carezza, è davvero tanta roba. Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi e di tutto lo staff. La cosa che mi fa più piacere è la grande sintonia tra tecnici e atleti e credo sia il segreto di questi successi. Cinque vittorie, con cinque atleti e atlete diverse: non resta che puntare su Davos per iniziare al meglio anche in slalom”.