Roddick dubbioso sul 2026 di Djokovic: “Come farà il suo fisico a reggere”?

Il 2026 di Novak Djokovic rischia di essere molto complicato. Il tennista serbo è reduce da una stagione estremamente faticosa, dettata anche dalle sue condizioni fisiche, per forza di cose non più brillanti come il passato a causa dell’età che avanza. Eppure Nole, come sappiamo, sembra intenzionato a provarle tutte per raggiungere il suo ultimo, grande obiettivo della sua carriera: conquistare per la venticinquesima volta un titolo del Grande Slam.

Ambizione, inutile dirlo, oltremodo proibitiva, complice anche la presenza di due giocatori ingiocabili come lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il nostro Jannik Sinner, ma anche per un tipo di sforzo fisico che, forse, l’ormai trentottenne potrebbe non reggere più.

Tra gli addetti ai lavori, in tanti stanno esprimendo dei dubbi circa le reali possibilità di Djokovic. Tra questi c’è anche lo statunitense Andy Roddick che, nel suo celebre podcast, ha sottolineato le difficoltà che il serbo si appresta ad incontrare: “Sarà in grado di allenarsi nel 2026 come faceva nel periodo migliore? Perché nel 2025 non ci è riuscito, e lo ha ammesso lui stesso. Non so se riuscirà a continuare ad allenarsi come prima. Dubito che qualcuno a 38 anni possa allenarsi al meglio. – ha detto l’americano nelle parole raccolte da Puntodebreak – E se non ci riesce, come farà il suo corpo a sopportare tutto lo sforzo richiesto in due estenuanti settimane di tornei del Grande Slam? In partite da tre set. Quest’anno la risposta è stata no. Lo ha ammesso lui stesso.”

Roddick ha poi chiosato: “Ha detto di non sapere se il suo corpo reggerà. Che quando raggiungerà le semifinali di uno Slam, non sa se potrà vincere se il suo corpo è già esausto. Questa è la domanda più importante in questa conversazione. Novak ama le sfide. Lo dice anche il suo entourage. Credo che i migliori trovino sempre qualcosa che li motivi. Credo che Djokovic ora sia incuriosito dalla sfida: ‘Riuscirò a battere il mio stesso record?’ Credo che sarà questa la sua motivazione“.