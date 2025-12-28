Quanti soldi guadagnano Sabalenka e Kyrgios per la Battaglia dei Sessi? Il montepremi in palio

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios daranno vita a uno degli eventi tennistici più attesi per questo finale di anno solare: il prossimo 28 dicembre, infatti, la bielorussa e l’australiano daranno vita a quella che sarà una nuova “Battaglia dei Sessi”, uno scontro tra una donna e un uomo su un campo da tennis. Una sfida in singolare che attirerà l’attenzione degli appassionati e non solo sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti) e che indubbiamente farà la storia, anche se i tempi sono decisamente diversi rispetto al celeberrimo confronto tra Bobby Riggs e Billie Jean King datato 20 settembre 1973 (vinse King contro il 55enne Riggs).

La numero 1 del mondo e il numero 673 del ranking ATP si fronteggeranno a viso aperto: la donna più forte del momento, capace anche di vincere quattro Slam, riuscirà a prevalere su un uomo ben lontano dalle posizioni nobili della graduatoria (con una finale Slam nel curriculum, a Wimbledon nel 2022) e che nelle ultime due stagioni ha giocato poco o nulla? Gli animi si sono già accesi, con le diverse punzecchiature tra i due contendenti e anche alcune critiche di spicco come quelle di Billie Jean King e Garbine Muguruza.

Ricordiamo che si adotterà un regolamento speciale per quello che sarà, nei fatti, un incontro di esibizione: la Battaglia dei Sessi sarà disputata al meglio dei tre set, con un eventuale tie-break decisivo ai dieci punti; si potrà servire una volta sola e il campo di Sabalenka sarà il 9% più piccolo rispetto a quello di Kyrgios. Gli eventi di esibizione vengono organizzati anche con chiari fini economici e gli atleti tendono a parteciparvi proprio perché hanno la possibilità di monetizzare dalle loro prestazioni agonistiche, ma quanti soldi guadagneranno Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios con la Battaglia dei Sessi?

Al momento non sono state comunicate delle cifre. Stuart Duguid, agente sia di Aryna Sabalenka che di Nick Kyrgios, aveva dichiarato a Front Office Sports che “non si stanno discutendo gli aspetti economici dell’incontro”. Non è chiaro se ci sarà un premio in denaro per il vincitore della partita tra Sabalenka e Kyrgios, ma è probabile che i due riceveranno un compenso per la partecipazione all’esibizione. Uno sguardo ai montepremi della carriera: Sabalenka ha portato a casa 15 milioni di dollari, mentre Kyrgios ha incamerato 12,8 milioni di dollari.

MONTEPREMI SABALENKA-KYRGIOS, BATTAGLIA DEI SESSI

Al momento non sono state comunicate delle cifre. Non è chiaro se ci sarà un premio in denaro per il vincitore della partita, ma è probabile che i due riceveranno un compenso per la partecipazione all’esibizione.