Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Val d’Isere: programma esatto, n. di pettorale, tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino è reduce dalle eccellenti prestazioni offerte in gigante (secondo settimana scorsa e ottavo tra le porte larghe nel primo atto sulle nevi francesi) e cercherà di risalire la china anche tra i pali stretti. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi.

L’appuntamento è per domenica 14 dicembre: prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13.00. Il programma della prima manche prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, l’intervallo scenderà a 15” tra il 16 e il 30, poi si scatterà subito dopo l’arrivo al traguardo dell’atleta precedente. Previsti break di 2’15” dopo 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari degli italiani, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, mentre la seconda sarà visibile su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI ITALIANI NELLO SLALOM DI VAL D’ISERE

Alex Vinatzer (pettorale numero 21): ore 10.01 circa (si stima un minuto circa per discesa).

Tommaso Sala (pettorale numero 29): ore 10.13 circa.

Tobias Kastlunger (pettorale numero 37): ore 10.24 circa.

Matteo Canins (pettorale numero 49): ore 10.36 circa.

Simon Maurberger (pettorale numero 56): ore 10.43 circa.

Tommaso Saccardi (pettorale numero 58): ore 10.45 circa.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE

Domenica 14 dicembre

Ore 09.30 Slalom maschile in Val d’Isere, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.00 Slalom maschile in Val d’Isere, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM VAL D’ISERE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE

1 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

4 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

5 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

8 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

9 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

11 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

12 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

15 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

16 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

17 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

18 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

19 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

20 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

21 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

22 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

24 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

25 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

26 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

27 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

28 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

32 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

33 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

34 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

35 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

38 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

42 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN

43 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

44 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

45 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

47 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

48 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

50 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

51 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

52 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

53 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

54 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

58 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

59 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

60 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar

61 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA Voelkl

65 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

66 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

67 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

68 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

69 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic