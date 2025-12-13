Alex Vinatzer si affaccia nella top-10 della Classifica dei Premi! E Lindsey Vonn stupisce: quanti soldi ha guadagnato?

Alex Vinatzer ha inanellato una serie di risultati decisamente importanti in gigante: secondo posto a Copper Mountain, ottava piazza a Soelden e in Val d’Isere, quinta posizione a Beaver Creek. Costanza di rendimento e primo podio in carriera tra le porte larghe per lo sciatore italiano, che sta salendo di colpi in una specialità che nel recente passato gli era meno congeniale rispetto allo slalom. L’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi lo ha portato a essere competitivo ai massimi livelli ed è anche molto vicino all’entrare nel primo sottogruppo di merito, con la possibilità di beneficiare di pettorale di partenza migliori.

Chiaramente i riscontri ottenuti in pista gli hanno permesso anche di togliersi delle soddisfazioni sotto il profilo economico: ad esempio la piazza d’onore conseguita in Colorado è valsa 25.608 euro, l’altro risultato di rilievo negli USA ha garantito 8.148 euro, mentre gli ottavi posti sono stati premiati con 4.656 euro ciascuno. Considerando anche quanto raccolto tra i pali stretti, Alex Vinatzer ha portato a casa 44.533 euro nel corso di questa stagione ed è salito al nono posto nella classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS. La Federazione Internazionale tiene in considerazione i premi agonistici ed elabora una graduatoria ufficiale, nota ad atleti e addetti ai lavori.

Lo svizzero Marco Odermatt domina con addirittura 240.952 euro, distanziando sensibilmente gli austriaci Vincent Kriechmayr (89.339 euro) e Stefan Brennsteiner (83.809 euro), l’altoatesino è ad appena 175 euro dall’ottava piazza, occupata dall’austriaco Marco Schwarz. Sul fronte femminile desta indubbiamente interesse la situazione di Lindsey Vonn: con la vittoria e il secondo posto raccolti nelle ultime 24 ore a St. Moritz. ha guadagnato un totale di 80.317 euro ed è addirittura quinta nella graduatoria guidata dalla connazionale Mikaela Shiffrin con 192.879 euro, mentre Sofia Goggia è dodicesima con 33.640 euro.