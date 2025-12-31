Quando gioca l’Italia i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026? Orari, avversarie, tv, streaming

Non si può e non si deve sbagliare. La Nazionale italiana di calcio sarà chiamata a un impegno importante in primavera e non saranno ammessi passi falsi. La squadra allenata da Gennaro Gattuso disputerà i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 per conquistare il pass alla fase finale della rassegna iridata. Un traguardo non raggiunto dalla selezione del Bel Paese nelle ultime due edizioni e non si vuole assolutamente replicare.

Le date da temere a mente sono le seguenti: Italia-Irland del Nord in programma giovedì 26 marzo alla 20.45 a Bergamo; martedì 31 marzo alle ore 18.00 o alle 20.45 in trasferta contro la vincente del confronto Galles-Bosnia ed Erzegovina. Gli azzurri, dunque, giocheranno la semifinale degli spareggi tra le mura amiche, sperando di arrivare al meglio della condizione.

L’ultimo incontro della fase a gironi nelle qualificazioni è stato una “Caporetto” per la formazione nostrana, nettamente sconfitta (4-1) dalla Norvegia a San Siro. Un ko pesante, che ha posto l’accento sulle criticità della squadra tricolore al cospetto di una rivale in ascesa nelle ultime stagioni. Sarà necessario cambiare atteggiamento e avere l’animus pugnandi contro i determinati nordirlanesi, per essere poi in grado cinque giorni dopo di giocarsi il tutto per tutto nella sfida senza appello sul campo dei gallesi o dei bosniaci.

Gli incontri della Nazionale italiana di calcio nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, previsti come detto il 26 marzo (semifinali) e il 31 marzo (eventuale finale), saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 HD, da definire la possibile copertura di Sky Sport; in streaming su RaiPlay (da definire la possibile copertura su SkyGo e su NOW). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match.

QUANDO GIOCA L’ITALIA I PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE MONDIALI DI CALCIO 2026

Giovedì 26 marzo

Ore 20:45 Italia VS Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo – Diretta tv su Rai 1 HD.

Martedì 31 marzo

Ore 18:00 o 20:45 (orario da confermare) vincente Galles-Bosnia ed Erzegovina VS vincente Italia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA PLAYOFF DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI DI CALCIO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD; da definire l’eventuale copertura su Sky Sport.

Diretta streaming: RaiPlay; da definire l’eventuale copertura su SkyGo e su NOW.

Diretta testuale: OA Sport