Tennis, dove giocheranno le italiane nei primi tornei WTA del 2026

Il 2026 inizierà con due sole italiane in top 100 nel ranking WTA, ammesse di diritto al tabellone principale degli Australian Open, ovvero Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, le quali saranno in campo anche nelle settimane precedenti il primo torneo stagionale del Grand Slam.

Jasmine Paolini, infatti, assieme a Nuria Brancaccio e Sara Errani, disputerà dal 2 all’11 gennaio, tra Perth e Sydney, in Australia, la United Cup, torneo a squadre miste, mentre sul circuito WTA, dal 5 all’11 gennaio, ad Auckland, in Nuova Zelanda, scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto.

Non ci saranno italiane in campo, invece, dal 4 all’11 gennaio, nel WTA 500 di Brisbane, in Australia, mentre nella settimana successiva, quella in cui si disputeranno anche le qualificazioni degli Australian Open, non saranno presenti azzurre nei tabelloni principali del WTA 500 di Adelaide e del WTA 250 di Hobart.

TORNEI ATP E WTA PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN

2-11 gennaio United Cup (Perth e Sydney, Australia)

con Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani

4-11 gennaio WTA 500 Brisbane (Australia)

5-11 gennaio WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda)

con Elisabetta Cocciaretto

12-17 gennaio WTA 500 Adelaide (Australia)

12-17 gennaio WTA 250 Hobart (Australia)