Polina Kudermetova non rappresenterà più la Russia: cambio di nazionalità

Un fenomeno che sta diventando sempre più frequente. Non sono poche le tenniste russe che nell’ultimo anno ha deciso di cambiare nazionalità nel tennis e giocare sotto la bandiera di altri Paesi. I casi più noti sono quelli di Daria Kasatkina per l’Australia e di Anastasia Potapova per l’Austria, ma ve ne sono altri con giocatrici di un livello un po’ più basso, che hanno deciso di optare per questa soluzione.

Il fattore in comune è la scelta del nuovo Paese da rappresentare, ovvero l’Uzbekistan. Polina Kudermetova, attualmente n.104 del mondo e sorella minore di Veronika Kudermetova (attualmente, numero 30 del mondo), risulterebbe ora legata alla federazione uzbeka, stando a quanto riportato dai siti ufficiali ITF e WTA.

Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma l’aggiornamento della bandiera associata al nome nella scheda di Kudermetova lascia pochi dubbi. Alla fine della fiera, quest’ultima è la quarta giocatrice a scegliere l’Uzbekistan nel corso di quest’annata, ricordando Laima Vladson, Maria Timofeeva e Kamilla Rakhimova.

Una situazione frutto del difficile periodo vissuto dal punto di vista politico, in relazione anche al conflitto bellico tra Russia e Ucraina. Vedremo se altre tenniste nate in territorio russo seguiranno l’esempio delle atlete citate.