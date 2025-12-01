Polemica in Qatar, Helmut Marko attacca: “Antonelli ha fatto passare Norris”; la risposta piccata di Toto Wolff…

Polemica in Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, Max Verstappen ha fatto saltare il banco e, grazie a una strategia geniale, è riuscito a prendersi la settima vittoria stagionale, a precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, la Williams di un sorprendente Carlos Sainz e l’altra MCL39 del britannico Lando Norris.

Lettura perfetta della gara da parte della scuderia di Milton Keynes che, considerando l’entrata della Safety Car e l’obbligo delle due soste concordato con la Pirelli, si è andata prendere una vittoria che costringerà Norris a giocarsi il titolo iridato all’ultima gara di Abu Dhabi.

Il britannico, infatti, ha un margine di 12 punti nei confronti di Max e questo non lo mette al riparo da quello che l’olandese potrebbe fare a Yas Marina. Certo, il distacco avrebbe potuto essere ancor più esiguo se il britannico fosse giunto quinto alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli.

Il pilota italiano stava riuscendo con grande personalità a tenersi dietro la McLaren, ma nel penultimo giro ha commesso un errore e favorito il sorpasso di Lando. Un cambiamento di posizioni interpretato in maniera “velenosa” dal box anglo-austriaco. L’ingegnere di pista di Verstappen, Gianpiero Lambiase, ha avvisato in questo modo l’olandese: “Norris è ora quarto, Antonelli l’ha lasciato passare“.

Una lettura che è stata riproposta nel post gara dal consulente della Red Bull, Helmut Marko: “È successo due volte che Kimi abbia più o meno fatto cenno a Lando di passare. Se l’ha fatto apposta? È ovvio. E la prima volta è stato lo stesso“, la dura accusa del manager austriaco.

La risposta del Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff, è arrivata puntuale: “È una totale assurdità che mi lascia senza parole anche solo a sentirla, noi stiamo lottando per il secondo posto in campionato, che è importante per noi. Kimi in quel momento poi stava lottando per un potenziale terzo posto. Quanto bisogna essere stupidi per dire una cosa del genere e pensare che lo abbia fatto passare apposta? E tutto questo mi infastidisce ancora di più perché sono già infastidito dalla gara stessa, da come è andata e poi mi tocca sentire queste follie“.