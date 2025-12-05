Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Golden Spin, noni Tali-Lafornara

34 minuti fa

Charléne Guignard-Marco Fabbri/ International Skating Union- Figure Skating

Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno vinto con ampio margine la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana sul ghiaccio della capitale croata. Il binomio azzurro, già avanti dopo la rthythm dance, ha confermato la leadership anche nel segmento più lungo, sfoggiando una prestazione in termini di punti in linea con quella di Osaka. 

Nello specifico gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno confezionato una free dance da 121.12 (66.22, 54.90), contrassegnata dall’assegnazione di livello 4 nei twizzles, nei tre sollevamenti (rotazionale, curve, stazionario) e nella trottola, oltre che di livello 2-3 nella serie di passi su un piede e nella circular step. Nella fascia media invece la valutazione in termini di GOE, fredda in particolare modo per due giudici su sette. La coppia nella somma dei due programmi si è attestata invece in zona 204.18, scavalcando per la prima volta in stagione quota 200. 

A debita distanza i sono piazzati al posto d’onore i francesi Locia Demougeot-Theo le Mercier, abili a guadagnare una casella rispetto al corto stampando 112.07 (62.17, 49.90) per 187.84 superando così i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, terzi con 106.89 (57.59, 50.30) per 184.18. Salgono di colpi poi Noemi Maria Tali- Noah Lafornara, tredicesimi ieri e noni nella classifica finale con il settimo libero giudicato 101.28 (65.88, 44.40) per 159.23. Quindicesimi invece Denisa Cilmlova-Stefano Frasca con 83.72 (46.72, 38.00) per 141.14. 

Nella prova individuale maschile trionfo per il transalpino Kevin Aymoz, unico a rimanere al suo posto, ovvero davanti a tutti, anche dopo il free chiudendo i conti con 152.00 (68.24, 83.76) per 239.52. Secondo invece l’estone Arlet Levandi, nono dopo il corto e sul podio con 51.42 (75.84, 76.58) per 226.88. Sale di una casella invece l’altro francese Luc Economides, terzo con 140.80 (67.37, 74.43) per 219.60. Decimo infine Corey Circelli con 135.69 (63.93, 71.76) per 206.39

La giornata si è aperta con lo short program delle coppie d’artistico, gara in cui ad avere la meglio sono stati gli statunitensi Audrey Shin-Balzas Nagy, leader con 66.03 (36.17, 29.86) precedendo gli svizzeri Oxana Vouillamoz-Tom Bouvart, secondi con 64.36 (36.96, 27.40) e i nostri Irma Caldara-Riccardo Maglio, attualmente terzi con 61.20 (34.40, 26.80).

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
ITA
204.18 1 1
2 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
187.84 3 2
3 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK
CZE
184.18 2 4
4 Oona BROWN / Gage BROWN
USA
180.30 4 3
5 Leah NESET / Artem MARKELOV
USA
168.58 8 5
6 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY
ISR
166.39 7 6
7 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH
CYP
165.13 5 8
8 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
FRA
162.91 6 9
9 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA
ITA
159.23 13 7
10 Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ
GEO
156.08 9 10
11 Louise BORDET / Martin CHARDAIN
FRA
153.58 11 11
12 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
UKR
149.53 10 13
13 Ikura KUSHIDA / Koshiro SHIMADA
JPN
148.62 12 12
14 Zixi XIAO / Linghao HE
CHN
142.30 15 15
15 Denisa CIMLOVA / Stefano FRASCA
ITA
141.14 14 17
16 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER
SUI
140.02 16 14
17 Yufei LIN / Zijian GAO
CHN
138.01 17 16
18 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
NED
132.22 19 18
19 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR
BRA
131.09 18 19
20 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
POL
112.26 20 20

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kevin AYMOZ
FRA
239.52 1 1
2 Arlet LEVANDI
EST
226.88 9 2
3 Luc ECONOMIDES
FRA
219.60 4 4
4 Deniss VASILJEVS
LAT
219.57 3 5
5 Jacob SANCHEZ
USA
216.59 10 3
6 Daniel MARTYNOV
USA
216.34 2 9
7 Jari KESSLER
CRO
214.45 8 6
8 Ivan SHMURATKO
UKR
209.07 6 10
9 Francois PITOT
FRA
208.73 11 8
10 Corey CIRCELLI
ITA
206.39 14 7
11 Georgii RESHTENKO
CZE
201.27 12 11
12 Mihhail SELEVKO
EST
199.25 7 16
13 Matias LINDFORS
FIN
194.14 13 14
14 Nico STEFFEN
SUI
192.59 18 12
15 Tamir KUPERMAN
ISR
192.46 5 17
16 Davide LEWTON BRAIN
MON
189.80 15 15
17 Alp Eren OZKAN
TUR
189.06 20 13
18 Lev VINOKUR
ISR
178.96 16 18
19 Jakub LOFEK
POL
174.64 17 20
20 Valtter VIRTANEN
FIN
171.45 19 19
21 David SEDEJ
SLO
156.72 21 21
22 Dillon JUDGE
IRL
128.31 22 22
WD David GOUVEIA
POR

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Audrey SHIN / Balazs NAGY
USA
66.03 1
2 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART
SUI
64.36 2
3 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO
ITA
61.20 3
4 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ
USA
61.17 4
5 Aurelie FAULA / Theo BELLE
FRA
60.94 5
6 Daria DANILOVA / Michel TSIBA
NED
60.07 6
7 Anna VALESI / Martin BIDAR
CZE
58.42 7
8 Chelsea LIU / Ryan BEDARD
USA
57.79 8
9 Sophia SCHALLER / Livio MAYR
AUT
56.96 9
10 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER
GER
55.82 10
11 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN
FRA
50.70 11
12 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE
AUS
49.01 12
13 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI
UKR
48.20 13
14 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
GBR
45.66 14
15 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN
PHI
42.61 15
16 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON
RSA
41.97 16
WD Megan YUDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ
ESP
WD Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
ITA
