Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Golden Spin, noni Tali-Lafornara

Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno vinto con ampio margine la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana sul ghiaccio della capitale croata. Il binomio azzurro, già avanti dopo la rthythm dance, ha confermato la leadership anche nel segmento più lungo, sfoggiando una prestazione in termini di punti in linea con quella di Osaka.

Nello specifico gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno confezionato una free dance da 121.12 (66.22, 54.90), contrassegnata dall’assegnazione di livello 4 nei twizzles, nei tre sollevamenti (rotazionale, curve, stazionario) e nella trottola, oltre che di livello 2-3 nella serie di passi su un piede e nella circular step. Nella fascia media invece la valutazione in termini di GOE, fredda in particolare modo per due giudici su sette. La coppia nella somma dei due programmi si è attestata invece in zona 204.18, scavalcando per la prima volta in stagione quota 200.

A debita distanza i sono piazzati al posto d’onore i francesi Locia Demougeot-Theo le Mercier, abili a guadagnare una casella rispetto al corto stampando 112.07 (62.17, 49.90) per 187.84 superando così i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, terzi con 106.89 (57.59, 50.30) per 184.18. Salgono di colpi poi Noemi Maria Tali- Noah Lafornara, tredicesimi ieri e noni nella classifica finale con il settimo libero giudicato 101.28 (65.88, 44.40) per 159.23. Quindicesimi invece Denisa Cilmlova-Stefano Frasca con 83.72 (46.72, 38.00) per 141.14.

Nella prova individuale maschile trionfo per il transalpino Kevin Aymoz, unico a rimanere al suo posto, ovvero davanti a tutti, anche dopo il free chiudendo i conti con 152.00 (68.24, 83.76) per 239.52. Secondo invece l’estone Arlet Levandi, nono dopo il corto e sul podio con 51.42 (75.84, 76.58) per 226.88. Sale di una casella invece l’altro francese Luc Economides, terzo con 140.80 (67.37, 74.43) per 219.60. Decimo infine Corey Circelli con 135.69 (63.93, 71.76) per 206.39

La giornata si è aperta con lo short program delle coppie d’artistico, gara in cui ad avere la meglio sono stati gli statunitensi Audrey Shin-Balzas Nagy, leader con 66.03 (36.17, 29.86) precedendo gli svizzeri Oxana Vouillamoz-Tom Bouvart, secondi con 64.36 (36.96, 27.40) e i nostri Irma Caldara-Riccardo Maglio, attualmente terzi con 61.20 (34.40, 26.80).

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE