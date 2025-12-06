Parata di big alla United Cup: 5 top-10 per aprire la stagione di tennis. E l’Italia svela il capitano…

La nuova stagione del grande tennis sarà aperta dalla United Cup, la competizione per Nazionali miste che andrà in scena da venerdì 2 a domenica 11 gennaio sul cemento di Perth e Sydney. All’evento, che fa da antipasto agli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica, che scatterà il 18 gennaio a Melbourne), parteciperanno diciotto Paesi, ognuno rappresentato da tre uomini e tre donne. Sono annunciati cinque top-10 sul fronte maschile e quattro delle migliori dieci giocatrici del mondo.

L’Italia sarà rappresentata in singolare da Jasmine Paolini (numero 8) e Flavio Cobolli (numero 22), che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver alzato al cielo rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis poche settimane fa. Il più alto nel ranking ATP sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo che spera in una gioia dopo l’eliminazione rimediata con la Germania nella corsa verso l’Insalatiera.

Inseguiranno il grande colpaccio anche lo statunitense Taylor Fritz (6), l’australiano Alex de Minaur (7), il canadese Felix Auger-Aliassime (8) e il britannico Jack Draper (10). Proprio gli USA saranno tra i grandi favoriti della vigilia visto che potranno fare affidamento anche su Coco Gauff (3), ma non saranno da sottovalutare nemmeno la Gran Bretagna con Emma Raducanu (29). La Polonia si affiderà a Iga Swiatek (2), spalleggiata da Hubert Hurkacz. Tra i big vanno menzionati anche il ceco Jakub Mensik, il francese Arthur Rinderknech, il greco Stefanos Tsitsipas, l’olandese Tallon Grieksoor.

Il norvegese Casper Ruud è numero 12 del mondo, ma non ha una compagna di livello (Malene Helgo è numero 478), mentre la Svizzera punta sui veterani Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Sono stati nominati anche i capitani: per l’Italia ci sarà Stefano Cobolli (papà e allenatore di Flavio), per la Germania il papà di Zverev, per l’Australia un mito come Lleyton Hewitt.

CONVOCATI UNITED CUP 2026

USA

Uomini: Taylor Fritz, Mackenzie McDonald, Christian Harrison.

Donne: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez.

Capitano: Michael Russell

CANADA

Uomini: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper.

Donne: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski.

Capitano: Gabriela Dabrowski

ITALIA

Uomini: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori.

Donne: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Sara Errani.

Capitano: Stefano Cobolli

AUSTRALIA

Uomini: Alex de Minaur, Jason Kubler, John-Patrick Smith

Donne: Maya Joint, Maddison Inglis, Storm Hunter

Capitano: Lleyton Hewitt

GRAN BRETAGNA

Uomini: Jack Draper, Billy Harris, Llyod Glasspool

Donne: Emma Raducanu, Mingge Xu, Olivia Nicholls

Capitano: Tim Henman

GERMANIA

Uomini: Alexander Zverev, Patrick Zahraj, Kevin Krawietz

Donne: Eva Lys, Laura Siegemund, Mina Hodzic

Capitano: Alexander Zverev Sr.

BELGIO

Uomini: Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gille

Donne: Elise Mertens, Greet Minnen, Lara Salden

Capitano: Christopher Heyman

FRANCIA

Uomini: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin

Donne: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Capitano: Lucas Pouille

POLONIA

Uomini: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski

Donne: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter

Capitano: Mateusz Terczynski

SPAGNA

Uomini: Jaume Munar, Carlos Taberner, Inigo Cervantes

Donne: Jessica Bouzas Maneiro, Andrea Lazaro Garcia, Yvonne Cavalle-Reimers

Capitano: Miguel Sanchez

CECHIA

Uomini: Jakub Mensik, Dalibor Svrcina, Adam Pavlasek

Donne: Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova, Miriam Skoch

Capitano: Jiri Novak

GRECIA

Uomini: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

Donne: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi

Capitano: Petros Tsitsipas

GIAPPONE

Uomini: Shintaro Mochizuki, Yasutaka Uchiyama

Donne: Naomi Osaka, Nao Hibino

Capitano: Go Soeda

ARGENTINA

Uomini: Sebastian Baez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi

Donne: Solana Sierra, Maria Lourdes Carle, Nicole Fossa Huergo

Capitano: Sebastian Gutierrez

PAESI BASSI

Uomini: Tallon Griekspoor, Guy Den Ouden, David Pel

Donne: Suzan Lamens, Eva Vedder, Demi Schuurs

Capitano: Tallon Griekspoor

SVIZZERA

Uomini: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo

Donne: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko

Capitano: Stan Wawrinka

NORVEGIA

Uomini: Casper Ruud, Viktor Durasovic

Donne: Malene Helgo, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Elkeri

Capitano: Christian Ruud

CINA

Uomini: Zhizhen Zhang, Rigele Te, Aoran Wang

Donne: Zhu Lin, Xiaodi You

Capitano: Di Wu