Paola Egonu si scatena e Milano vince il big match, Piva in doppia cifra

Milano ha travolto Chieri con un perentorio 3-0 (25-17; 25-15; 25-15) nel big match della quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si preannunciava un confronto particolarmente combattuto ed equilibrato, invece le meneghine hanno preso il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e si sono imposte con parziali schiaccianti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud.

Il confronto tra la quarta e la quinta forza del torneo si è risolto in favore delle ragazze di coach Stefano Lavarini, che hanno così operato il sorpasso ai danni delle piemontesi e si sono inserite in quarta posizione, con gli stessi 34 punti di Scandicci (attesa stasera da Perugia) e a una lunghezza di distacco da Novara (a parità di incontri disputati).

A trascinare il Vero Volley è stata la pimpante opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 21 punti (5 muri, 2 ace) sotto la regia di Francesca Bosio (3), brava a mandare in doppia cifra anche le schiacciatrici Khalia Lanier (12) e Rebecca Piva (11), mentre al centro hanno giocato Anna Danesi (3) ed Hena Kurtagic (5). A Chieri non è bastata la stella Anett Nemeth (17 punti), 6 marcature per Laura Kunzler, Stella Nervini è andata a referto con quattro punti.

Milano ha portato a casa tre punti pesantissimi e si lancia con ottimismo verso i due impegni della settimana natalizia: martedì 23 dicembre (ore 20.00) farà visita a Vallefoglia, mentre sabato 27 dicembre (ore 18.00) ospiterà Conegliano nella rivincita della Supercoppa Italiana vinta a ottobre dalle rosablù contro la corazzata veneta. Chieri incrocerà Novara nel derby dell’antivigilia e poi sarà ospite di Busto Arsizio a Santo Stefano.