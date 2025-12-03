Pallamano, la long list dell’Italia verso gli Europei 2026: 34 i preconvocati

Un passo importante verso gli Europei 2026 di pallamano, del prossimo mese di gennaio. Il DT della nazionale, Bob Hanning, ha infatti diramato la long list dei convocati verso l’evento continentale.

Un elenco di 34 giocatori, fatta di 4 portieri – definendo la posizione del portiere Pau Panitti (eleggibile da poco per l’Italia, ma spagnolo di nascita) – 30 giocatori di movimento.

La lista, capitana da Andrea Parisini, comprende fra gli altri elementi di grande esperienza come i gemelli Mengoni e Davide Bulzamini.

Di seguito tutte le scelte dello staff tecnico: sono inclusi Gianluca Dapiran e Leo Prantner, che sono alle prese con problemi fisici in via di risoluzione, mentre per infortunio è assente il pivot Endrit Iballi.

PORTIERI*: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Mate Volarevic (PO – 1992 – Cassano Magnago)

*in via di definizione la posizione dell’atleta Pau Panitti Martinez (PO – 2004 – Fraikin Granollers\ESP)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Metelli Cologne), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Paul Wierer (AD – 2004 – Pressano), Riccardo Di Giulio (AD – 1997 – Loacker Bozen Volksbank), Davide Pugliese (AD – 2001 – BM Nava/ESP)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Alessio Moretti (TS – 1994 – Cassano Magnago), Cristian Guggino (TS – 2003 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Cassano Magnago), Luigi Arena (CE – 2003 – Metelli Cologne), Giacomo Hrovatin (CE – 2002 – Koper/SLO), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle), Marco Zanon (TD – 2004 – Loacker Bozen Volksbank), Francesco Squarzon Imhenrion (TD – 2008 – Koper/SLO)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER), Tommaso Romei (PI – 2003 – Bregenz/AUT), Oliver Martini (PI – 2001 – Pressano), Enrico Aldini (PI – 2003 – BM Ciudad Encantada /ESP)

Durante gli EHF EURO 2026 saranno possibili sei sostituzioni: due nel Preliminary Round, due durante il Main Round e due nel corso della fase conclusiva della competizione (semifinali e finale). Queste variazioni saranno possibili esclusivamente nell’ambito dei 35 giocatori parte della long list.