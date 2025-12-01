Pallamano: il Brasile sorprende la Svezia ai Mondiali Femminili. Norvegia e Danimarca senza problemi

Altro giro e altra infornata di incontri ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Match combattuti con risultati per certi i versi imprevedibile e per certi versi attesi, con tanti gol ed emozioni. Ecco come sono andate le cose.

Gruppo A

Colpaccio del Giappone, che supera 25-19 la Croazia. Nipponiche scatenate durante l’arco dei 60 di gioco, trascinate nel secondo tempo, dopo il 10-10 della prima frazione, dalle reti di Natsuki Aizawa (8 centri per lei alla fine). Più alto il punteggio con cui la Danimarca regola, per 39-31, una coriacea Romania.

Gruppo B

Il Senegal si prende la vittoria con un perentorio 30-21 sull’Iran, così come l’Ungheria fa per 32-25 nei confronti della Svizzera. Africane e magiare si prendono punti importanti per il prosieguo del torneo.

Gruppo G

La Cechia batte senza problemi Cuba: selezione europea che doppia e anche di più la formazione cubana finendo il match sul 44-21. Clamorosa vittoria in rimonta del Brasile sulla Svezia: le sudamericane chiudono il primo tempo in svantaggio 15-16 volando poi nella ripresa; Mariane Cristina Oliveira Fernandes mette 6 gol a referto.

Gruppo H

Larghissimo successo per 35-17 della Corea sul Kazakistan, nessun problema per le asiatiche così come per la superfavorita Norvegia che spazza via l’Angola con lo score di 31-19 mettendo minuti nel motore in vista delle prossime gare.