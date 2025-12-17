Orro regala perle in Turchia, continua la caccia al Vakif di Guidetti. Nuovo ko per Sylla

Turno infrasettimanale per la Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile sceso in campo per la dodicesima giornata (la penultima del girone d’andata). Il Fenerbahce Istanbul di coach Marcello Abbondanza ha perso in maniera inattesa il primo set contro il modestissimo Goztepe (quartultima forza del torneo), ma poi è riuscito a riemergere e ha fatto valere la propria caratura tecnica di fronte al pubblico del Burhan Felek Salonu, imponendosi per 3-1 (27-29; 25-17; 25-20; 25-17).

Le gialloblù hanno infilato l’undicesimo successo stagionale e si sono confermate al secondo posto in classifica generale, a due lunghezze di distacco dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti (3-0 nella tana dell’Aras Kargo, tre parziali equilibratissimi e decisi con il minimo scarto). Prestazione di sostanza da parte della palleggiatrice Alessia Orro (3 punti), che ha mandato in doppia cifre le due bocche da fuoco di riferimento: l’opposto Melissa Vargas (30 punti) e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (20).

Seconda sconfitta consecutiva per il Galatasaray Istanbul, battuto dall’Eczacibasi con un secco 3-0 (25-23; 25-17; 25-21) in uno dei tanti derby della metropoli anatolica. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sofferto a lungo in trasferta e nelle fasi calde si sono dovute inchinare al cospetto di una rivale sempre molto quotata, ma che aveva tentennato in avvio di stagione. La schiacciatrice Myriam Sylla è andata a referto con 8 punti (30% in ricezione, 33% in attacco), affiancando le altre attaccanti Ilkin Aydin (10) e Kaja Grobelna (12) contro il sestetto trascinato da Ebrar Karakurt (16), Dana Rettke 812) e Magdalena Stysiak (11).

Le giallorosse sono così state agganciate dall’Eczacibasi al terzo posto con 26 punti, ora a -7 dal Fenerbahce. Da annotare la seconda vittoria consecutiva di Davide Mazzanti da tecnico del Turk Hava Hollari, capace di regolare l’Ilbank per 3-0 (25-20; 25-15; 25-18).