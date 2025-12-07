È da poco terminata la finale staffetta 4×50 misti femminile agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, la medaglia d’oro è stata conquistata dall’Olanda che ha terminato l’ultimo atto con il crono di 1’42″83. Le staffettiste olandesi confermano quindi le aspettative della vigilia, ottenendo il titolo continentale.

Argento e seconda posizione per la Svezia che ha stampato il crono di 1’43″79. Dietro invece è stata battaglia fino alla fine per la terza posizione. Sul gradino più basso del podio, per la quinta volta nella storia, è salito il quartetto italiano formato da Costanza Cocconcelli, Irene Burato, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Crono di 1’44″33 per le azzurre, abili a restare per tutte le frazioni in lizza per le medaglie.

Costanza Cocconcelli (26″74) ha portato il Bel Paese in scia alle nazionali più accreditate prima che Irene Burato (29″63) e Silvia Di Pietro (24″67) ci avvicinassero alle medaglie. È stata però ancora una volta Sara Curtis, con un’ultima frazione da 23″29 a portare sul podio europeo l’Italia.