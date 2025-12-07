Nuoto, Alberto Razzetti manca il podio nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta. Vince Noè Ponti

I 200 farfalla dell’amarezza per Alberto Razzetti. L’azzurro aveva grandi ambizioni nella finale degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. La piscina di Lublino (Polonia) non gli ha regalato quei riscontri che si sarebbe atteso.

Una prova lanciata su passi da record del mondo dallo svizzero Noè Ponti, che ha sfruttato la sua velocità fino a metà gara. Poi, dai 125 ai 150 metri, il calo dell’elvetico e Razzetti che si portato in linea di galleggiamento con gli altri.

Quando sembrava che il ligure stesse cambiamento passo per gli ultimi 50 metri, qualcosa non è andato per il verso giusto. Due brutte ultime vasche che gli sono costate il podio e un sesto posto in 1’50″85 che non può soddisfarlo.

Titolo continente andato a Ponti, grazie a una splendida virata finale, replicando quanto fatto a Otopeni (Romania) due anni fa. Il rossocrociato si è imposto in 1’50″17 davanti ai due gemelli polacchi Krzysztof e Michal Chmielewski, rispettivamente in 1’50″24 e in 1’50″30.