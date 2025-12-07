Nuoto
Nuoto, Anita Gastaldi conquista un bronzo inaspettato nei 200 farfalla! Oro ad Ellen Walshe
Si è da poco conclusa la finale dei 200 farfalla donne agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, Anita Gastaldi ha conquistato un inaspettato bronzo al termine di una gara equilibrata. Prestazione incredibile dell’azzurra che chiude addirittura con il crono di 2’04″07, siglando il nuovo primato nazionale.
L’italiana ha tenuto botta già nelle prime vasche, tenendo poi il ritmo quando le avversarie risalivano dalle altre corsie. Davanti a tutte si è piazzata l’irlandese Ellen Walshe che conquista il titolo continentale chiudendo con il crono di 2’03″24. Dietro di lei si piazza dalla danese Helena Rosendahl Bach, argento con il tempo di 2’03″55.
Chiude la sua finale in ottava posizione Paola Borrelli. Crono di 2’08″36 per l’azzurra mai veramente in lotta per le posizioni che contano.