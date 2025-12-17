Nuoto di fondo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

In parallelo alla pubblicazione dei criteri di qualificazione per il nuoto in piscina tra le corsie, World Aquatics ha reso noti anche i passi che si dovranno compiere per conseguire la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per il nuoto di fondo. Saranno previsti 44 posti per le quote olimpiche in acque libere, 22 per genere, in linea con quanto accaduto nell’ultima rassegna a Cinque Cerchi di Parigi. Le acque dell’Oceano Pacifico a Belmont Shore (a Long Beach) ospiteranno le 10 km in California.

COME SI POTRÀ OTTENERE LA QUALIFICAZIONE?

Le qualificazioni per il fondo potranno essere conquistate nel corso dei Mondiali di Budapest del 2027. Le carte olimpiche saranno ottenute dai primi tre classificati delle 10 km uomini e donne, di scena nelle acque libere magiare. In caso di parità per il terzo posto, si qualificheranno entrambi i concorrenti. Giova ricordare che la competizione iridata si terrà dal 26 giugno al 18 luglio 2027 e coinvolgerà le varie discipline natatorie/acquatiche.

Un altro atleta per genere, ovvero quello con il punteggio più alto nella classifica mondiale di nuoto in acque libere al 1° febbraio 2028, staccherà il biglietto per Los Angeles. Se quel nuotatore si è già qualificato grazie al risultato nella competizione di Budapest, il posto andrà al successivo atleta con il punteggio più alto nel ranking.

Tutti i posti rimanenti saranno assegnati durante l’evento di qualificazione in acque libere per i Giochi del 2028, che secondo World Aquatics sarà programmato per la primavera di quello stesso anno, ma data e luogo devono ancora essere confermati. Come era accaduto a Parigi, i nuotatori qualificati per competere negli 800 e nei 1500 stile libero in piscina avranno la possibilità di partecipare alla gara in acque libere. Ciò significa che il numero di nuotatori in questione potrà superare la quota di 22 per genere, poiché i “nuovi arrivati” ​​faranno già parte della quota di 830 per il nuoto in piscina.