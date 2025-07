Gregorio Paltrinieri ci scherza su: “C’è crisi d’argento a Singapore, ce li abbiamo tutti noi!”

Si è chiusa con la staffetta mista l’edizione 2025 dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), la Nazionale italiana ha mancato l’obiettivo dell’oro, avendo però collezionato più podi di tutti nel suo incedere. Sono arrivati, infatti, ben sei argenti per gli azzurri e nella 4×1500 di oggi questo piazzamento si è confermato.

Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri hanno concluso in piazza d’onore, alle spalle della Germania di un grande Florian Wellbrock, che ha terminato con 4 ori il suo incedere nel fondo. Ci hanno provato gli azzurri a giocarsela per la vittoria fino alla fine con Greg, ma la condizione di Wellbrock è stata tale che allo sprint ne avesse di più. A completare il podio l’Ungheria.

“C’è crisi d’argento a Singapore, ce li abbiamo tutti noi. Non possono più fare posate ecc.“, ci ha scherzato su ai microfoni della Rai Paltrinieri. “Sapevamo che eravamo in lotta per le medaglie, ma non era per niente facile. Abbiamo dato tutti il nostro contribuito in egual misura. Bello così“, ha aggiunto.

Italia per la sesta edizione consecutiva della rassegna iridata sul podio in questa gara: “Sono tantissime, siamo sicuramente molto forti. Ogni volta però si riparte da zero. Gli altri hanno fatto una strategia diversa, la Germania era forte anche se avesse replicato la nostra tattica. Bellissimo Mondiale, mi spiace che Ginevra mi abbia battuto per il numero di medaglie vinte e per questo abbiamo pensato di non farle fare la staffetta (sorride ndr.). A parte le battute, lei è stata fondamentale. Non mi vengono in mente controprestazioni da parte nostra. Peccato per il dito e la vasca, comunque la piscina era in forse. Non nego che competere qui è stato molto stancante, torno a casa e tiferò per i miei compagni della piscina davanti alla tv“, ha concluso Paltrinieri.

Per Taddeucci una rassegna straordinaria, in cui come Wellbrock è andata a medaglia in tutte le specialità del programma (5, 10 km, 3 km Knockout Sprint e staffetta mista): “Quarto argento, sono felicissima. Ho concluso alla grande questi Mondiali“. Si è associata a queste parole Pozzobon: “È stata una gara molto impegnativa, ma siamo davvero contenti di aver colto questo risultato“. Grande soddisfazione anche per Guidi: “Una medaglia che volevo e volevamo. Ne avevamo parlato anche con Greg agli Europei, che avremmo conquistato un podio ai Mondiali e così è stato“.