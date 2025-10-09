Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Golfo Aranci: torna Acerenza, assente Paltrinieri e novità Detti

La Nazionale italiana di nuoto di fondo torna in scena dopo i Mondiali 2025 a Singapore. Sarà il quarto appuntamento della Coppa del Mondo in acque libere a coinvolgere ben 32 azzurri al via. Si gareggerà nello splendido scenario di Golfo Aranci, in Costa Smeralda, e le motivazioni per far bene non mancheranno di certo.

Osservata speciale sarà Ginevra Taddeucci. La toscana, bronzo olimpico a Parigi nella 10 km, ha messo in fila un numero più che “discreto” di medaglie nella rassegna iridata. Si parla di quattro argenti. A questo punto, visto il primato nella classifica del massimo circuito internazionale, c’è voglia di concludere al meglio anche in questa competizione.

Non risponderà presente, invece, Gregorio Paltrinieri. L’asso carpigiano, non avendo velleità in graduatoria, ha scelto di seguire la via del pieno recupero dopo essersi operato al gomito e al dito. In compenso vi sarà il ritorno in una gara ufficiale della Coppa del Mondo di Domenico Acerenza. Il lucano si era dovuto fermare per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla, posteriormente ai Giochi di Parigi.

La grande novità sarà poi Gabriele Detti. Il toscano, amico e rivale da una vita di Paltrinieri, si cimenterà per la prima volta nelle acque libere, volendosi mettere alla prova dopo aver lasciato il segno in piscina dai 400 ai 1500 stile libero. Sul versante maschile, il primato di Coppa del Mondo è del francese Marc Antoine Olivier con 1950 punti, in una graduatoria in cui Andrea Filadelli e Dario Verani sono terzi con 1450 punti e ancora in gioco considerando quanto c’è in palio: 800 punti per il vincitore.

Si comincerà venerdì 10 ottobre con le due 10 km: gli uomini inizieranno alle 09.30, mentre le donne daranno il via alle danze alle 12.00. Sabato 11 sarà la volta della staffetta mista 4×1500 (ore 09.00) e delle 3 km knockout (gara maschile alle 15.00; gara femminile alle 17.00).

CONVOCATI DELL’ITALIA

Domenico Acerenza (Fiamme Oro/ CC Napoli), Dario Verani (Esercito / Livorno Acquatics), Davide Marchello (Esercito/Aurelia Nuoto), Fabio Dalu (Esercito/Esperia Cagliari), Gabriele Detti (Esercito/In Sport), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/Aniene), Andrea Conforto (Aurelia Nuoto), Matteo Diodato (Livorno Aquatics), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto), Giuseppe Ilario, Pasquale Giordano, Vincenzo Caso (Fiamme Oro/CC Napoli), Tiziano Tripodi (Mimmo Ferrito), Davide Grossi (Gam Brescia), Giovanni Lauricella (CC Napoli), Giuseppe Francucci (CC Aniene), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Linda Caponi (CC Carabinieri), Giulia Berton (Marina Militare), Veronica Santoni (Fiamme Oro/CC Aniene), Antonietta Cesarano (Fiamme Oro / Time limit) Noemi Cesarano (Marina Militare /Time Limit), Alessia Ossoli (Aurelia Nuoto), Mahila Spennato (RN Firenze), Viola Giraudo (CC Napoli), Ginevra Bagaglini (CC Aniene), Elena Tortora (CC Aniene) Iris Menchini (My Sport).