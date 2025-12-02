Nuoto, De Tullio non centra la finale dei 400 sl. Wiffen favorito per l’ultimo atto

Proseguono le batterie della prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025, ultimo grande appuntamento stagionale. A Lublino, in Polonia, si sono da poco concluse le sette batterie dei 400 stile libero uomini con l’Italia rappresentata solo da Marco De Tullio. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni di ingresso per la finale della serata.

Il miglior tempo dell’overall è stata fatta segnare dal campione in carica Daniel Wiffen. L’irlandese, campione olimpico negli 800 sl, ha chiuso la sua batteria con il crono di 3’37″04 e sembra essere il più pericolo per l’ultimo atto in programma questa sera. Dietro di lui il britannico Jack McMillan che accede alla finale con il secondo tempo dell’overall (3’37″57).

Vicino anche lo svedese Victor Johansson che chiude con il terzo crono complessivo in 3’37″73. Tra gli otto che si contenderanno il titolo ci saranno anche i più accreditati Lukas Martens (3’38″38) e Duncan Scott (3’38″43) con gli ultimi due tempi dell’overall. Prestazione negativa invece quella di Marco De Tullio che chiude con il 19esimo tempo complessivo, l’ottavo della sua batteria. Crono di 3 42″32 per l’azzurro, apparso lontano dalla migliore forma.