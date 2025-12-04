Ceccon e Mora in finale con lo stesso tempo nei 100 dorso agli Europei in vasca corta

Saranno due gli azzurri nella finale di domani dei 100 dorso uomini agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), Thomas Ceccon e Lorenzo Mora hanno centrato l’obiettivo, curiosamente siglando lo stesso tempo di ingresso (4° in 50″07).

Una prestazione tutta da interpretare per il campione olimpico che, stando anche alle sue parole a bordo vasca, si è un po’ gestito dopo aver coperto il primo 50 in 23″83. In sostanza, la solita prova un po’ in gestione del fuoriclasse vicentino che domani cercherà di abbattere il muro dei 50″ per provare a prendersi l’oro. L’obiettivo sarà migliorare il suo primato personale di 49″59 e mettersi in quella condizione.

Non sarà semplice perché il britannico Oliver Morgan è in forma e il 49″62 parla chiaro. Il nuotatore del Regno Unito sarà in corsia-4 e al suo fianco avrà il ceco Miroslav Knedla (49″80), altro nuotatore in grado di abbattere il muro dei 50″.

Un penultimo atto particolare dal momento che anche il campione d’Europa in carica, Mewen Tomac, ha stampato sulla piastra il medesimo crono di Mora e Ceccon e andrà considerato nella sfida per il podio. Per quanto concerne il 27enne nativo di Carpi, una bella prova, specie nell’ultimo 25 metri in rimonta, per lui che è il primatista italiano della distanza in 49″04. Domani si prospetta una gara tirata e gli azzurri dovranno essere aggressivi fin dal primo 25 metri per giocarsi la top-3.