Nuoto, a che ora le finali degli Europei stasera: programmi precisi 4 dicembre, azzurri in gara, tv

Ci sarà tanta carne al fuoco tra poche ore nella sessione serale della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta. L’Aqua Centre di Lublino (in Polonia) ospiterà altre 6 finali e altrettante semifinali, in cui saranno impegnati nel complesso dodici atleti azzurri tra gare individuali e staffette per cercare di rendere ancor più soddisfacente il bottino della spedizione tricolore.

Nicolò Martinenghi e Gabriele Mancini andranno a caccia di una non scontata qualificazione per la finale dei 200 rana proprio come Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli, Simone Stefanì e Michele Busa nei 100 farfalla. Più semplice sulla carta la missione di Lorenzo Mora e Thomas Ceccon nelle semifinali dei 100 dorso, dopo aver dimostrato un ottimo livello nelle batterie mattutine.

L’unica carta da medaglia odierna dell’Italia è rappresentata dalla staffetta 4×50 stile libero mista, in cui ci sono grandi aspettative per il quartetto che dovrebbe essere composto (ma la formazione ufficiale verrà annunciata solamente a ridosso della gara) da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis.

La sessione serale della terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino verrà trasmessa integralmente in diretta televisiva su Rai Sport; in streaming su RaiPlay ed Eurovision Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA STASERA

Giovedì 4 dicembre

Ore 19:00 100 misti donne – finale

Ore 19:06 100 misti uomini – finale

Ore 19:12 1500 stile libero uomini – finale

Ore 19:32 200 rana donne – semifinali

Ore 19:42 200 rana uomini – semifinali

Ore 19:52 100 dorso donne – semifinali

Ore 20:01 100 dorso uomini – semifinali

Ore 20:20 200 stile libero donne – finale

Ore 20:27 200 stile libero uomini – finale

Ore 20:34 100 farfalla donne – semifinali

Ore 20:43 100 farfalla uomini – semifinali

Ore 20:57 4×50 stile libero mista – finale

AZZURRI IN GARA STASERA

Ore 19:00 100 misti donne – finale

Ore 19:06 100 misti uomini – finale

Ore 19:12 1500 stile libero uomini – finale

Ore 19:32 200 rana donne – semifinali

Ore 19:42 200 rana uomini – semifinali – Nicolò Martinenghi, Gabriele Mancini

Ore 19:52 100 dorso donne – semifinali

Ore 20:01 100 dorso uomini – semifinali – Lorenzo Mora, Thomas Ceccon

Ore 20:20 200 stile libero donne – finale

Ore 20:27 200 stile libero uomini – finale

Ore 20:34 100 farfalla donne – semifinali – Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli

Ore 20:43 100 farfalla uomini – semifinali – Simone Stefanì, Michele Busa

Ore 20:57 4×50 stile libero mista – finale – Italia

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.