Sara Curtis è argento nei 50 sl degli Europei in vasca corta! Di Pietro ai piedi del podio

Neanche il tempo di respirare per Sara Curtis, che è subito il momento di gettarsi in acqua e prendersi un’altra medaglia. È quanto ha fatto la giovane piemontese in questa giornata finale degli Europei in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, Curtis sta recitando il ruolo della primattrice.

Messo in archivio lo storico oro nei 50 dorso, cosa che mai azzurra aveva conquistato in corta a livello continentale, la classe 2006 ha lottato per le medaglie nei 50 stile libero, cogliendo un argento ex aequo. Un atto conclusivo che si è deciso nel tuffo con la polacca Katarzyna Wasick in grado di fare la differenza, con un super passaggio di 11″17 nei primi 25 metri.

Questo le ha consentito di nuotare senza i disturbi delle onde altrui e di imporsi in 23″20. Curtis, da par suo, è stata in grado di migliorare ulteriormente il proprio personale e di conquistare una piazza d’onore in 23″41, lo stesso riscontro della francese Beryl Gastaldello. Grazie a questo risultato, la 19enne tricolore ha portato il computo personale a 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo, in considerazione anche delle staffette.

Peccato per Silvia Di Pietro, detentrice in questa sede del record italiano di 23″39 (apertura di staffetta 4×50 sl femminile). La romana, però, non è riuscita a replicare quel tempo e si è dovuta accontentare della quarta posizione, condividendo il piazzamento con l’olandese Valerie van Roon (23″70).