Nuoto, Alberto Razzetti in finale con autorevolezza nei 200 misti agli Europei in vasca corta

Manca il re, Leon Marchand, e spazio a chi vuol prendersi il trono d’Europa nei 200 misti in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, Alberto Razzetti è costretto ad agire di fino perché gli organizzatori, col calendario di gara un po’ pasticciato, gli hanno fatto un bello sgarbo in fatto di tour de force.

E così, nelle semifinali della specialità in cui gli stili si alternano, il “Razzo” ha spinto il giusto, nella consapevolezza che il risparmio energetico sia obbligato. Una prestazione di grande autorevolezza del ligure e lo si è capito dal modo in cui ha nuotato il dorso. Questo stile è un po’ il termometro del rendimento dell’atleta italiano e il passaggio in 52″54 è stato un ottimo indicatore.

A rana si è preso la vetta della sua heat e a stile libero ha deciso di spendere il meno possibile per quanto affermato. L’1’53″48, quarto tempo di ingresso nell’atto conclusivo, è un ottimo risultato per quanto spiegato. Lo si comprende anche dal passaggio nella virata rana-stile libero di Razzetti, ovvero in 1’25″22, split identico a quello dello spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira, autore del miglior crono in 1’52″68.

Alle spalle dell’iberico troviamo il turco Berke Saka (1’53″16) e il campione in carica, Duncan Scott (1’53″22). Questi gli avversari principali per le medaglie e vedremo se il nostro portacolori saprà avvicinare il suo record italiano di 1’50″88 dell’anno scorso a Budapest, in modo da far saltare il banco.