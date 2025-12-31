Nika Prevc domina a Garmisch e mette nel mirino Maruyama in Coppa del Mondo. Sieff in zona punti

L’ultima gara dell’anno solare si chiude con una vittoria per dispersione di Nika Prevc sul trampolino grande HS142 di Garmisch-Partenkirchen, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La fenomenale slovena ha dimostrato una netta superiorità sul Neuen Große Olympiaschanze nel primo atto del Two Nights Tour, che si concluderà domani a Oberstdorf.

La campionessa mondiale in carica ha conquistato il 27° successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui ben cinque nelle dieci competizioni disputate sin qui in stagione. Nika Prevc ha dominato la gara odierna a Garmisch, facendo il vuoto già con il primo salto e firmando il miglior punteggio in entrambe le serie con un vantaggio finale superiore alle venti lunghezze nei confronti di tutte le rivali.

La padrona di casa tedesca Selina Freitag si è attestata in seconda piazza con un distacco di 23.1 punti, mentre Nozomi Maruyama ha completato il podio al terzo posto accusando un gap di 27 punti. La giapponese conserva comunque il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo, anche se Prevc si è avvicinata da -94 a -54 quando siamo sostanzialmente a metà stagione.

Quarta piazza per l’austriaca Lisa Eder a 4.2 punti dal podio, mentre sono molto più lontane la giapponese Sara Takanashi quinta e la sorprendente cinese Ping Zeng. Risultato leggermente al di sotto delle aspettative per l’unica azzurra al via Annika Sieff, che non è andata oltre il 24° posto mancando l’accesso alla seconda serie (dopo aver perso nettamente lo scontro diretto con Kvandal).