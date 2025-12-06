NBA, i risultati della notte (6 dicembre): Celtics travolgono i Lakers, OKC mantiene la striscia

Sono state ben dodici le sfide NBA andate in scena questa notte oltreoceano, con risultati di grande rilievo. Boston domina fin dall’inizio contro i Lakers, vincendo 126-105 grazie ai 30 punti di Jaylen Brown e a una pioggia di 24 triple di squadra; Orlando batte Miami 106-105 con i 32 punti di Franz Wagner, mentre Detroit supera Portland 122-116 con un ultimo quarto da 13 punti di Cade Cunningham. Atlanta cede a Denver 134-133 nonostante la tripla doppia di Jalen Johnson, e Oklahoma City travolge Dallas 132-111 grazie ai 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander, confermandosi al comando della lega con una striscia vincente record di 14 partite.

I Celtics dominano fin dall’avvio e travolgono i Lakers 126-105, guidati dai 30 punti di Jaylen Brown e da una pioggia di 24 triple di squadra. Los Angeles, priva di LeBron James e Luka Doncic, si affida ai 36 punti di Austin Reaves ma non riesce mai a ricucire davvero il divario. Nel finale c’è spazio anche per Bronny James, autore di 5 punti al debutto al TD Garden. I Cavaliers rimontano e battono gli Spurs 130-117 trascinati dai 28 punti di Donovan Mitchell e dalla fiammata di Jaylon Tyson, autore di 16 dei suoi 24 punti nel terzo periodo. Cleveland ribalta il -10 dell’intervallo con un break di 23-4 e un devastante quarto da 44 punti, mentre San Antonio si affida ai 28 di Vassell, quasi tutti nel primo tempo. Assenze pesanti da entrambe le parti, ma i Cavs riescono comunque a interrompere la serie negativa a Rocket Arena. Kon Knueppel trascina Charlotte con 21 punti e cinque triple nella netta vittoria per 111-86 sui Raptors, interrompendo la striscia negativa di due gare. Per i canadesi non bastano i 31 punti di un brillante Quickley, mentre Ball lascia il match dopo 12’ per un fastidio alla caviglia sinistra. Toronto, alla seconda partita in due giorni, perde anche Battle per una distorsione alla caviglia. I Knicks travolgono Utah 146-112 con un avvio storico: il 23-0 firmato dalla tripla di Brunson, poi autore di 33 punti, indirizza subito il match. McBride ne aggiunge 22 con un notevole 7/10 da tre, mentre l’attesissimo rientro di Anunoby porta 11 punti in 22 minuti senza affanni. Per i Jazz, mai davvero in partita dopo il parziale iniziale, arrivano 18 punti a testa da Towns e Markkanen.

Cade Cunningham trascina Detroit con 13 dei suoi 29 punti nell’ultimo quarto, firmando sorpasso e vittoria 122-116 su Portland. I Pistons, avanti dopo la sua rubata del 112-110, allungano grazie ai cinque punti consecutivi di Duncan Robinson. Inutili per i Blazers i 35 punti di Avdija e i 29 di Grant, con Portland che aveva chiuso il terzo periodo avanti 85-84. Franz Wagner trascina Orlando con 32 punti, Jalen Suggs ne aggiunge 22 e i Magic superano di un soffio Miami 106-105, complice il jumper sbagliato da Bam Adebayo sulla sirena. I padroni di casa, con Paolo Banchero rientrato dopo dieci gare d’assenza, resistono ai 28 punti di Norman Powell e alla doppia doppia di Adebayo (24+15). Per Orlando è la settima vittoria nelle ultime nove, mentre gli Heat incassano il terzo ko in quattro partite, con 15 minuti e 5 punti per Simone Fontecchio. I Grizzlies superano i Clippers 107-98 al termine di una sfida equilibrata fino al 98-98 a 3’40’’ dalla sirena, prima del decisivo parziale di 9-0 degli ospiti. Memphis, trascinata dal rookie Cedric Coward (23 punti e 14 rimbalzi) e con cinque giocatori in doppia cifra, conquista la sesta vittoria nelle ultime otto. Los Angeles, nonostante i 24 punti di Kawhi Leonard e gli 18 di Harden, incassa il nono ko in undici gare. Houston travolge Phoenix 117-98 in una notte segnata dallo storico traguardo di Kevin Durant, che con 28 punti supera quota 31.000 in carriera contro la sua ex squadra. Amen Thompson firma 31 punti e guida il parziale decisivo nel secondo e terzo quarto, mentre i Suns – trascinati dai 23 di Brooks – cedono per la terza volta in quattro gare.

I Denver Nuggets rimontano da –23 e superano Atlanta 134-133 grazie ai 39 punti di un Jokic dominante nel finale, dopo un avvio difficilissimo. Decisivo anche Murray, autore della stoppata sull’ultimo tiro da tre dei Hawks, che ha salvato il successo esterno dei campioni. Atlanta spreca la grande notte di Jalen Johnson, in tripla doppia già all’intervallo, e incassa la terza sconfitta consecutiva. Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato Oklahoma City a una netta vittoria 132-111 contro Dallas, segnando 33 punti con il 10/12 dal campo e aggiungendo sei assist. Max Christie ha provato a contenerlo con intensità, ma il talento del play dei Thunder ha prevalso con giocate spettacolari. Con questo successo, OKC sale a 22-1 e allunga a 14 la striscia di vittorie consecutive, la più lunga in NBA. Philadelphia supera Milwaukee 116-101 grazie a una panchina travolgente: Grimes firma 22 punti, George 20 e Walker 18 in una serata senza Embiid e Antetokounmpo. I 76ers scappano già nel primo quarto con un parziale di 15-2 e toccano il +26 nel secondo, resistendo al tentativo di rimonta dei Bucks, riportati a -9 da Portis (22). Nel finale Maxey, pur limitato a 12 punti, chiude i conti e consegna a Philly la seconda vittoria in due notti. Pascal Siakam ha guidato gli Indiana Pacers alla vittoria sui Chicago Bulls, segnando 36 punti e prendendo 9 rimbalzi, supportato dai 28 punti di Bennedict Mathurin. I Pacers hanno sfruttato un parziale di 20-6 nel terzo quarto per allungare e hanno resistito al ritorno dei Bulls, conquistando il primo successo in trasferta in stagione dopo 11 tentativi. I Bulls, trascinati da Coby White (22 punti) e Matas Buzelis (19+12 rimbalzi), hanno subito la sesta sconfitta consecutiva, commettendo 19 palle perse.

RISULTATI NBA 2025-2026 (6 DICEMBRE)

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 126-105

Orlando Magic – Miami Heat 106-105

Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 130-117

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 86-111

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 133-134

New York Knicks – Utah Jazz 146-112

Detroit Pistons – Portland Trail Blazers 122-116

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 107-98

Houston Rockets – Phoenix Suns 117-98

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 101-116

Chicago Bulls – Indiana Pacers 105-120

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 132-111