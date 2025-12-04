NBA, i risultati della notte (4 dicembre): Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets, vincono anche Bucks e Spurs. Bene anche Clippers e Knicks

Un’altra grande notte quella completata da poche ore in NBA con nove partite disputate per la regular season 2025-2026: non sono mancate come sempre le giocate dei campioni, per cui andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States.

Successo esterno dei Portland Trail Blazers (9-13) contro i Cleveland Cavaliers (13-10) per 110-122 con 27 punti di Deni Avidja e 20 punti equamente divisi tra Shaedon Sharpe e Caleb Love entrati dalla panchina – 33 punti per Donovan Mitchell e 23 punti e 10 rimbalzi di Evan Mobley per i Cavaliers. Fanno saltare il fattore campo anche i Denver Nuggets (15-6) contro gli Indiana Pacers (4-18) per 120-135: Jamal Murray si prende la copertina con una prestazione monstre da 52 punti, con 24 punti, 8 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic – 23 punti di Pascal Siakam e 15 punti di Bennedit Mathurin per i Pacers. Blitz fuori casa per i San Antonio Spurs (15-6) sugli Orlando Magic (13-9) col punteggio di 112-114: De’Aaron Fox trascina i texani con 31 punti, con 15 punti di Devin Vassell – ai Magic non bastano i 25 punti di Franz Wagner e i 24 punti di Jalen Suggs ad evitare il ko.

I Los Angeles Clippers (6-16) battono a domicilio gli Atlanta Hawks (13-10) per 92-115 grazie ai 27 punti e 9 assist di James Harden e alla doppia doppia di Ivica Zubac (14 punti e 17 rimbalzi), con 21 punti di Kawhi Leonard – 21 punti di Nickei Alexander-Walker per i padroni di casa. Affermazione interna dei New York Knicks (14-7) sui Charlotte Hornets (6-16) per 119-104: Karl-Anthony Towns decisivo con una doppia doppia da 35 punti e 18 rimbalzi, con 16 punti di Miles Bridges – 34 punti di LaMelo Ball tra le fila degli ospiti. I Brooklyn Nets (5-16) fanno la voce grossa a Chicago prevalendo sui Bulls (9-12) col punteggio di 103-113: Michael Porter Jr. mette il sigillo con una doppia doppia (33 punti e 10 rimbalzi), con 20 punti di Noah Clowney – Josh Giddey ultimo ad arrendersi per i Bulls con la tripla doppia (28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist).

Largo successo degli Houston Rockets (14-5) contro i Sacramento Kings (5-17) per 121-95: 28 punti e 12 rimbalzi di Alperen Sengun e 24 punti di Kevin Durant, con 20 punti e 12 rimbalzi di Amen Thompson – Malik Monk e Maxim Raynaud top scorer dei Kings con 25 punti. I Milwaukee Bucks (10-13) esultano di fronte al pubblico amico vincendo contro i Detroit Pistons (17-5) per 113-109: 26 punti di Kevin Porter Jr. e 19 punti di Aj Green, con 20 punti di Tobias Harris e la tripla doppia accarezzata da Cade Cunningham (17 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) tra i Pistons. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Dallas Mavericks (8-15) piegano la resistenza dei Miami Heat (14-8) col punteggio di 118-108: 22 punti di Copper Flagg e doppia doppia di Anthony Davis (17 punti e 17 rimbalzi), con 21 punti di Bam Adebayo e 20 punti di Tyler Herro per gli Heat – 8 punti in 21’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio subentrato a partita in corso.

