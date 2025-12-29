Michele Pirro: “Ducati non aveva bisogno di Marquez per vincere, è successo il contrario”

Quella conclusa è stata indubbiamente la stagione di Marc Marquez che, per la prima volta in sella ad una Ducati, ha conquistato il suo settimo titolo in MotoGP. Annata fantastica quella del pilota spagnolo che ha dominato in lungo ed in largo, collezionando 25 vittorie nell’anno solare e chiudendo i giochi per il Mondiale con cinque gare di anticipo.

Il dominio della Ducati però potrebbe subire una frenata con l’avvento delle nuove regole per il 2027. Lo storico collaudatore del team italiano Michele Pirro, come riportato da corsedimoto.com, si è così espresso sull’ultima stagione: “Marc non ha cambiato il nostro metodo di lavoro e non c’è il rischio di sviluppare la moto secondo le sue istruzioni. La base della moto è immobile per il 90-95%. Solo il 5% può essere personalizzato ma se la base funziona è sempre la stessa”.

Il pugliese ha poi giudicato l’arrivo di Marquez in Ducati: “Ricordo che gli ultimi tre campionati mondiali sono stati vinti dalla Ducati con altri piloti diversi. Inoltre, non è stata Ducati ad aver avuto bisogno di Marquez per vincere ma il contrario”.

Sulla pessima stagione di Bagnaia ha concluso: “La moto è vincente come mostrano i risultati. Purtroppo, ci sono stagioni in cui il pilota non ottimizza tutto il lavoro; può succedere. L’importante è guardare al futuro, capire quali sono stati gli errori e cercare di risolverli”.