Calendario volley 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il calendario 2025 di volley si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi, tra cui spiccano i Mondiali: le donne giocheranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, mentre gli uomini saranno impegnati nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

Durante l’estate ci terranno compagnie anche le rassegne continentali giovanili: Mondiali Under 21 maschili e femminili, Mondiali Under 19 maschili e femminili, Europei Under 17 maschili e Under 16 femminili. Da seguire la Nations League, che dopo la fase preliminare proporrà le Final Eight: donne dal 23 al 27 luglio, uomini dal 30 luglio al 3 agosto, in sedi ancora da definire.

Tanti appuntamenti anche per la stagione di club, che culminerà con le Final Four di Champions League: 3-4 maggio le donne e 17-18 maggio gli uomini. Naturalmente tra aprile e maggio si assegneranno anche gli scudetti con le finali playoff di SuperLega maschile e Serie A1 femminile.

Il nuovo anno inizierà con le Final Four di Coppa Italia. A dicembre l’appuntamento con i Mondiali per Club (date esatte e sedi ancora da definire). Di seguito il calendario completo 2025 di volley, con tutte le date e i programmi degli eventi nazionali e internazionali più importanti.

CALENDARIO VOLLEY 2025

25-26 gennaio Coppa Italia maschile: Final Four, Bologna (Italia)

8-9 febbraio Coppa Italia femminile: Final Four, Bologna (Italia)

4 marzo Challenge Cup femminile: finale d’andata, sede da definire

11 marzo Challenge Cup femminile: finale di ritorno, sede da definire

12 marzo Challenge Cup maschile: finale d’andata, sede da definire

19 marzo Challenge Cup maschile: finale di ritorno, sede da definire

25 marzo CEV Cup femminile: finale d’andata, sede da definire

1° aprile CEV Cup femminile: finale di ritorno, sede da definire

2 aprile CEV Cup maschile: finale d’andata, sede da definire

9 aprile CEV Cup maschile: finale di ritorno, sede da definire

16-27 aprile Finale Scudetto femminile, varie sedi

27 aprile-11 maggio Finale Scudetto maschile, varie sedi

3-4 maggio Champions League femminile: Final Four, sede da definire

17-18 maggio Champions League maschile: Final Four, sede da definire

4-8 giugno Nations League femminile, fase preliminare: week 1, Ottawa (Canada)/Rio de Janeiro (Brasile)/Pechino (CIna)

11-15 giugno Nations League maschile, fase preliminare: week 1, Quebec City (Canada)/Rio de Janeiro (Brasile)/Xi’an (Cina)

18-22 giugno Nations League femminile, fase preliminare: week 2, Istanbul (Turchia)/Hong Kong (Cina)/Belgrado (Serbia)

25-29 giugno Nations League maschile, fase preliminare: week 2, Burgas (Bulgaria)/Chicago (USA)/Belgrado (Serbia)

Luglio (date da definire) Europei femminili Under 16, Albania/Kosovo

3-13 luglio Mondiali femminili Under 19, Croazia/Serbia

9-13 luglio Nations League femminile, fase preliminare: week 3, Apeldoorn (Paesi Bassi)/Arlington (USA)/Kanto (Giappone)

16-20 luglio Nations League maschile, fase preliminare: week 3, Gdansk (Polonia)/Lubiana (Slovenia)/Kanto (Giappone)

19-31 luglio Europei maschili Under 17, Armenia

23-27 luglio Nations League femminile: Final Eight, sede da definire

24 luglio-3 agosto Mondiali maschili Under 19, Tashkent (Uzbekistan)

30 luglio-3 agosto Nations League maschile: Final Eight, sede da definire

7-17 agosto Mondiali femminili Under 21, Surabaya (Indonesia)

21-31 agosto Mondiali maschili Under 21, Jiangmen (Cina)

22 agosto-7 settembre Mondiali femminili, Thailandia

12-28 settembre Mondiali maschili, Manila (Filippine)

8-14 dicembre Mondiale per Club femminile, sede da definire

15-21 dicembre Mondiale per Club maschile, sede da definire