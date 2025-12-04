Jasmine Paolini: “Portare la fiaccola? Emozione incredibile. Torneremo a Roma per celebrare il tennis italiano”

Una tedofora speciale. Il viaggio della fiaccola olimpica verso Milano Cortina 2026 è appena cominciato, con l’approdo in Italia di uno degli oggetti che rappresenta maggiormente l’olimpismo nel mondo.

A prelevare l’oggetto dalla Grecia e portarlo sul suolo del Bel Paese è stata la tennista più famosa a livello italiano, quella Jasmine Paolini che ha provato un’emozione particolare, raccontata così alla stampa: “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c’è stata un po’ di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro”.

Poi ha aggiunto, nel giorno che è coinciso anche con la consegna della fiaccola al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Per un atleta portare la torcia olimpica è un sogno. Mattarella? Mi ha fatto l’in bocca al lupo, ha voluto sapere i programmi e poi ci vedremo in futuro per la Coppa Davis e la BJK vinta”.

Infine l’oro olimpico in doppio, in coppia con Sara Errani, alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, ha detto: “Mi sono ricordata che la prima volta in cui ho visto le Olimpiadi con mio papà era ad Atene 2004 e pensare di essere qui oggi è incredibile”.