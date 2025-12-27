Milano-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 27 dicembre (ore 18.00) si gioca Milano-Conegliano, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Il turno che ha proposto sei partite a Santo Stefano si conclude con il big match di lusso in programma all’Allianz Cloud, si sfideranno due delle principali candidate allo scudetto: da una parte le Campionesse d’Italia, che stanno cercando di lasciarsi alle spalle la delusione per la sconfitta rimediata contro Scandicci nella finale del Mondiale per Club; dall’altra la meneghine, che cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico per rilanciarsi ulteriormente in classifica.

Le due compagini si sono affrontate già in un paio di occasioni in questa annata agonistica: Milano ha firmato la grande impresa imponendosi al tie-break nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana, strappando il trofeo alla corazzata veneta; Conegliano ha poi reagito nella partita valida per il girone d’andata del campionato, difendendo così l’imbattibilità nel torneo. In palio tre punti importanti: le Pantere ne hanno bisogno per rafforzare il primo posto in classifica, le padrone di casa necessitano dello scossone per provare ad avvicinarsi alla vetta nella battaglia a distanza con Scandicci e Novara.

Coach Daniele Santarelli si affiderà al sestetto tipo di Conegliano con l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella. Coach Stefano Lavarini avrà la possibilità di schierare l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Sabato 27 dicembre

Ore 18.00 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.