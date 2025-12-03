Dove passa il Giro d’Italia 2026? Le Regioni e le province attraversate tappa per tappa

Il percorso è stato presentato e si può iniziare a pensare al Giro d’Italia 2026, che scatterà il prossimo 8 maggio in Bulgaria. Le prime tre tappe si svolgeranno in Bulgaria, poi si tornerà nel Bel Paese: ripartenza dal Sud dello Stivale per poi dirigersi verso Nord prima della conclusione a Roma. Il Giro d’Italia 2026 toccherà 16 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno Sicilia, Sardegna, Molise e Umbria. Andiamo a scoprire, tappa per tappa, tutte le Regioni e le Province attraversate dalla prossima Corsa Rosa.

REGIONI E PROVINCE GIRO D’ITALIA 2025

PRIMA TAPPA (Nesebar-Burgas): Bulgaria.

SECONDA TAPPA (Burgas-Velko Tarnovo): Bulgaria.

TERZA TAPPA (Plovdiv-Sòfia): Bulgaria.

QUARTA TAPPA (Catanzaro-Cosenza): Regioni: Calabria. Province: Catanzaro, Cosenza.

QUINTA TAPPA (Praia a Mare-Potenza): Regioni: Calabria, Basilicata. Province: Cosenza, Potenza, Matera.

SESTA TAPPA (Paestum-Napoli): Regioni: Campania. Province: Salerno, Napoli.

SETTIMA TAPPA (Formia-Blockhaus): Regioni: Lazio, Campania, Molise, Abruzzo. Province: Latina, Frosinone, Caserta, Isernia, L’Aquila, Chieti, Pescara.

OTTAVA TAPPA (Chieti-Fermo): Regioni: Abruzzo, Marche. Province: Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo.

NONA TAPPA (Cervia-Corno alle Scale): Regioni: Emilia-Romagna. Province: Ravenna, Bologna.

DECIMA TAPPA (Viareggio-Massa, cronometro individuale): Regioni: Toscana. Province: Lucca, Massa Carrara.

UNDICESIMA TAPPA (Porcari-Chiavari): Regioni: Toscana, Liguria. Province: La Spezia, Genova.

DODICESIMA TAPPA (Imperia-Novi Ligure): Regioni: Liguria, Piemonte. Province: Imperia, Savona, Alessandria.

TREDICESIMA TAPPA (Alessandria-Verbania): Regioni: Piemonte. Province: Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Verbania.

QUATTORDICESIMA TAPPA (Aosta-Pila): Regioni: Valle d’Aosta. Province: Aosta.

QUINDICESIMA TAPPA (Voghera-Milano): Regioni: Lombardia. Province: Pavia, Milano.

SEDICESIMA TAPPA (Bellinzona-Carì): Svizzera.

DICIASSETTESIMA TAPPA (Cassano d’Adda-Andalo): Regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige. Province: Milano, Bergamo, Brescia, Trento.

DICIOTTESIMA TAPPA (Fai della Paganella-Pieve di Soligo): Regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto. Province: Trento, Vicenza, Belluno, Treviso.

DICIANNOVESIMA TAPPA (Feltre-Alleghe): Regioni: Veneto. Province: Belluno.

VENTESIMA TAPPA (Gemona del Friuli-Piancavallo): Regioni: Friuli-Venezia Giulia. Province: Udine, Pordenone.

VENTUNESIMA TAPPA (Roma-Roma): Regioni: Lazio. Province: Roma.